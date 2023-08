dluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola

Na temelju Osa sjednice Vlade održane 17. kolovoza 2023., nastavlja seučenika srednjih škola od strane MZO.Kako bi svi učenici koji ostvaruju pravo na sufinancirani prijevoz mogli nadopuniti svoje mjesečne kartice, obvezni su na prodajna mjestadonijeti ovjerenu „“. Istu mogu podići u svojim školama ili na službenim stranicama MZO.Kako bi prevenirali gužve na prodajnim mjestima, GPP će kao i svake godine učenicima omogućiti korištenje javnog prijevozaza rujan uz bilo koji dokaz učeničkog statusa, i togodine.Učenici srednjih škola uz „“ trebaju donijeti i ovjerenu(u slučaju prve aktivacije, obvezna jeuz Zamolnicu). Zamolnice se mogu ili podići na GPP-ovim prodajnim mjestima (C. Hadrijana 1, Trg A. Starčevića-pothodnik ili Gajev trg) ili preuzeti s GPP-ove web stranice.Učenici kojisufinancirani prijevoz, a prvi puta aktiviraju svoje mjesečne Butre, obvezni su na prodajna mjesta GPP-a, donijeti ovjerenu Zamolnicu s jednom fotografijom. Zamolnice se mogu preuzeti na službenim stranicama GPP-a , u izborniku „Preuzimanja“. Prodaja i nadopuna učeničkih mjesečnih Butri za mjesec rujan započela je 29.8.2023.Učenici kojisufinancirani prijevoz, a posjeduju Butru, svoje mjesečne kartice za rujan mogu nadopuniti. Također su obvezni donijeti ovjerenu Zamolnicu, no to mogu obaviti bilo kada tijekom mjeseca rujna. Ukoliko učenik tijekom rujna ne donese navedene dokumente za školsku godinu 2023./2024., u listopadu više neće moći obaviti nadopunu.