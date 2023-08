ponedjeljak 28. kolovoza

nedjelju 3. rujna u 21.05 sati

Tekst: NK Osijek

Foto: Igor Miličić/Foto-arhiv031

na Ticket pointu stadionapočet ćeza domaću utakmicu protivna rasporedu u. Kako bismo zahvalili navijačima na sjajnoj atmosferi koju su priredili na dosadašnje četiri domaće utakmice, tijekom prva četiri dana prodaje, do četvrtka 31. kolovoza, ulaznice će moći kupiti samo oni koji su imali kupljenuza jednu od četiri ovosezonske domaće utakmice ().Za kupovinu tijekomtrebat će predočiti osobni dokument kako bi se u evidenciji moglo provjeriti prisustvo na jednoj od četiri dosadašnje domaće utakmice.Zaštićena prodaja trajat će, a Ticket point radit će od 10 do 18 sati. Sve neprodane ulaznice bit će u slobodnoj prodajina Ticket pointu od 10 do 18 sati.Tijekom zaštićene prodaje ulaznica moguće je kupitiza sezonu 2023/24. iu NK Osijek.: tijekom zaštićene prodaje mogućnost kupovine ulaznica imaju samo oni koji su kupili pojedinačnu ulaznicu za neku od četiri ovosezonske domaće utakmice. Broj mjesta je ograničen do popunjenog preostalog kapaciteta od 5604 mjesta (ne jamčimo da će biti dovoljno mjesta za sve koji su kupili ulaznicu za četiri ovosezonske domaće utakmice).Apeliramo na sve navijače za strpljenje tijekom kupovine ulaznica budući da će zbog provjere prisutnosti na prethodnim utakmicama proces prodaje trajati nešto duže.Iz sigurnosnih razloga za utakmicu protiv GNK Dinamoonline prodaje ulaznica.