Czech opena

Atletski klub „Slavonija-Žito“

Marinu Županoviću

četvrto mjesto

pozitivni, sportski inat

međunarodnoj pobjedi

Pročešljamo li ovu sezonu, zapravo ćemo vidjeti da ovaj uspjeh nije slučajnost, nego logičan slijed: uz titulu aktualnog državnog prvaka, Županović je čak dva puta postavljao novi hrvatski rekord.

nacionalne i međunarodne

odlično snalazi

zlatnu medalju

No moramo spomenuti i predanost njegovog „putnog“ tima koji je uvijek uz njega: uz asistenticu Snježanu Županović , već je nebrojeno puta pokazao da zna što rade treneri Zoran Tadić i Krešimir Dumančić koji, slobodno možemo reći, drže komad ove medalje – još zlatne !

red, rad i disciplina – u nove pobjede

Tekst i foto: AK Slavonija-Žito

Drugi je (ujedno posljednji) dan, jakog međunarodnog paraatletskog natjecanja na kojemu, među sportašima iz čak devet država,imao svog predstavnika.Nakon što je lipanjsko izdanje (u Ostravi)donijeloi ostavilo ga na korak do postolja, ovaj je put u njemu proradio inat – onaj: grad Olomouc pamtit će ga, ni manje ni više, no pou njegovoj najjačoj disciplini – bacanju koplja (F54).Uz brojneuspjehe u bacanju koplja (prisjetimo se samo srebra s WPA Grand Prixa iz Jesola te zlata s Otvorenog prvenstva Srbije), ovaj se svestrani paraatletičari u ostalim bacačkim disciplinama (pa je tako u Jesolu disk bacio sve do bronce, a još jednu brončanu medalju osvojio je u bacanju kugle na nacionalnom prvenstvu u Puli), što nas navodi na sljedeće:- za ovu (za)ključnui hitac dug 22.59m , zaslužan je, uz neupitan talent, i kontinuiran, discipliniran i predan rad bez ijednog propuštenog treninga.Ima li boljeg načina za zatvoriti sezonu međunarodnih natjecanja?Slijedi kratak odmor pa opet „“, navodi trener Dumančić.