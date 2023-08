Dubrovnika

povijest i more

Spartan Trail Dubrovnik

novo uzbuđenje

28. i 29. listopada

domaćin

Spartan

30 država svijeta

predivne krajolike

10 km, 21 km i 50 km

najskrivenije kutke

Dean Karnazes

američki ultramaratonac i dugoprugaš

Ulatramaratoncem iz Helade

Čovjekom koji nikada ne prestaje trčati

počasni gost

počast strasti

inspiracija, humanitarac, pisac autobiografije

Guinnessovog svjetskog rekorda

od 17. rujna do 5. studenog 2006.

Davidom Lettermanom, Jayem Lenoom, Conanom O'Brianom i Ellen DeGeneres

Kada sam saznao da će Dubrovnik, jedan od, po meni, najljepših gradova na svijetu, biti domaćin Spartan Traila - događaja na kojem sam već ranije sudjelovao - nisam dugo razmišljao dolazim li ili ne

Dean

Svi smo različiti, ali također dijelimo mnogo toga... Nadam se da će u Dubrovniku biti velik broj natjecatelja, a ukoliko moje sudjelovanje na događaju zaista privuče dio njih, veselim se dijeliti stazu sa svima njima i upoznati ih. Neka samo imaju na umu da, iako sam na pragu trećeg životnog doba, i dalje pucam na pobjedu

limitiran

Foto: Predrag Vučković

U srcu prekrasnog, gdje se stoljećima isprepliću, rađa se sportski spektakl -, donosećina obale ovog čarobnog grada.Dubrovnik će biti gradsvjetske serije trkačkih događajaTrail, koji u Hrvatsku stižu po prvi puta ikada.Dubrovnik će tako sredinom jeseni pohoditi natjecatelji iz više odšto događaju daje internacionalni predznak, a natjecateljima nudi jedinstvenu priliku da istražeDubrovnika i okolice kroz različite staze. Tri različite duljine staza -koje vas vode kroz dubrovački krajolik, otvarajući mogućnost da doživite njegovete nadmašite samog sebe, prekidajući mentalne blokade koje, na određen način, koče svakoga od nas., često nazivan „“ ili „“, s nepresušnom strašću prema trčanju dolazi kaona Spartan Trail Dubrovnik. Sa svojih 60 godina, Dean ne samo da odajekoja ne poznaje granice, već i ruši vlastite rekorde, istražuje granice svog tijela i duha te pokazuje svijetu da uz napor postajemo bolje i sretnije osobe.Dean Karnazes nije samo svjetski poznato ime - on je, uvršten u Kuću slavnih ultramaratona, vlasnik(istrčao neprekidnih 81 sat i 40 minuta). Podvig koji ga je lansirao u medije i zacementirao njegov celebrity status u svijetu trčanja dogodio sekada je istrčao 50 maratona u 50 američkih saveznih država, a sve to tijekom 50 uzastopnih dana. Uslijedila su gostovanja u poznatim američkim talk showovima s… kojima je uvijek naglašavao da je njegova strast prema trčanju postala i njegov životni poziv te da najviše vrednuje činjenicu da njegove priče o izazovima i trijumfima nadahnjuju sve generacije trkača. "Ljudi misle da sam lud zato što svoje tijelo izlažem takvom naporu. No upravo me taj napor oblikovao u novu, sretniju osobu.", riječi su koje Dean dijeli s nama, pozivajući nas da pronađemo svoju unutarnju snagu.Deanove avanture obišla su svijet, a ovog listopada Dean Karnazes će se susresti s dubrovačkim stazama. „“, s osmijehom kaže. Utrka legendi postaje stvarnost dok se Dean Karnazes spaja s događajem koji će zauvijek obilježiti svijet trčanja u Hrvatskoj.Prema riječima Deana: "". To je poziv koji se ne odbija. Pridružite se Deanu Karnazesu na Spartan Trailu Dubrovnik, gdje se snovi pretvaraju u korake, a strast prema trčanju osvaja srca trkača diljem svijeta.Prijave za događaj su otvorene te je broj istih. Više informacija dostupno je na web stranici događaja