Petak , 25. kolovoza 2023.

Osječka ljetna noć

od 18:30 do 22:30 sata

Osječka ljetna noć obogatit će Promenadu ponudom lokalnih obrtnika i proizvođača koji će predstaviti svoje domaće ili unikatne proizvode. Šetnja i razgledavanje bit će popraćeni dobrom glazbenom atmosferom i zvukovima starih gramofonskih ploča. FreeStyle Jet Ski vožnja bit će uvertira u natjecanje koje će se odvijati na rijeci Dravi u subotu i nedjelju.

20:00 sati

Za ljubitelje žive glazbe i tradicionalnog zvuka pobrinuti će se Klapa Zrinski iz Osijeka koja će svojom glasom uljepšati šetnju našim građanima i posjetiteljima.

Petak , 25. kolovoza 2023.

od 17:00 do 02:00 sata

19:30 - 21:00 sati

21:30 - 23:00 sati

23:30 - 02:00 sata

FEELGOODić

17:00 - 18:30 sati

18:30 - 20:00 sati

17:00 - 20:00 sati

Alpe Adria Jet Ski Tour

Subota, 26. i nedjelja, 27. kolovoza 2023.

od 09:00 do 18:00 sati

Sudeći prema, posljednjeg vikenda u kolovozu očekuju nas, apridonijet će i prigodna završnica ovogodišnjeg bogatogu gradu na Dravi.Omiljene gradske manifestacijedodatno će užariti poznate gradske lokacije poput, dok će adrenalinska poslasticaoživjeti rijeku Dravu i dovesti najbolje natjecatelje iz deset regionalnih zemalja.Uz podršku i pokroviteljstvo Grada Osijeka te drugih sponzora, organizatori su ovaj vikend priredili mnogobrojne sadržaje i programe prigodne za različite uzraste.- Prigodna prodaja lokalnih obrtnika uz večer vinyla (Udruga Volim Gramofonske Ploče)i FreeStyle Jet Ski – od 18:30 do 19:00 – najava Alpe Adria Jet Ski Tour-a: Šetalište kardinala Franje Šepera]- Klapa Zrinski iz Osijeka: Prolaz Franje Krežme (Vanje Radauša)]- Feel the music17:00 Weekend je počeo!- Nika Turković- Band Nikše Bratoša feat. Nela, Vjeko, Goga i Dino- DJ Luca Montecchi: Disco to disco time after time… 80-90-100!- Trapavi profesor – interpretativna radionica za djecu 5-12 godina- Trapavi profesor – interpretativna radionica za djecu 5-12 godina- Gym Kids kutak: Park kralja Petra Krešimira IV]Tko ne bi volio provesti možda i posljednji vrući vikend u Osijeku u prekrasnom parku, dobrom društvu i uz super glazbu? Uživajte u gastro ponudi te vinu ili pivu uz Niku Turković, Band Nikše Bratoša get. Nela, Vjeko, Goga i Dino (poznatiji po TV show A strana) ili noćnoj zabavi u režiji DJ Luca Montecchija: Disco to disco time after time. Za najmlađe, tu je FEELGOODić koji predvodi trapavi profesor.- Jet Ski natjecanje sa sudionicima iz 10 regionalnih zemaljaRijeku Dravu ponovno će uzurpirati fantastične sportske akrobacije i natjecateljski duh Jet ski natjecatelja. Tijekom dva dana, očekuje nas zanimljivi sportski sadržaj koji možete promatrati tijekom šetnje Promenadom.: Lijeva obala Drave]