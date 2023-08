2,50 eura

Ulaznice za kino po cijeni od samo! Da, dobro ste pročitali!, pripremite se jer se u, u, vraća fantastična prilika koja će vam omogućiti da uživate upo niskim cijenama ulaznica. Povratak s plaže u svakodnevicu je bolji uz tradicionalnuCineStara, koja će i ove godine privući brojne zaljubljenike u kino platna. Akcija vrijedi na svim CineStar lokacijama u Hrvatskoj, a odnosi se nakao i za. Odlična je vijest i da se dodaci zadvoranu ne naplaćuju. Taj danboutique usluga u Kaptol Boutique Cinema, već će sva sjedala, prema mnogima najljepšeg kina u Hrvatskoj, biti iste cjenovne kategorije od 2,50 EUR.“ idealna je prilika za izlazak s boljom polovicom, društvom ili obitelji, uz širok spektar filmova - od najnovijih blockbuster hitova i akcijskih avantura do romantičnih trenutaka i komedija koje će vas nasmijati do suza. Zakoračite u ružičasti svijet najpoznatije lutke na svijetu,, uz istoimeni hit film koji je osvojio filmska platna diljem planete. Avanture legendarne lutke koju je utjelovila, Margot Robbie, Kena u ulozi Ryan Goslinga i ostatka bogate filmske ekipe, prenijet će vam girl power i pozitivne poruke o prijateljstvu, samopouzdanju i odlučnosti. Napete trenutke iz neistraženih dubina donosi veličanstveni nastavak akcijskog hita, „“, u kojemu se tim istraživača susreće se s višestrukim prijetnjama oceana. Na dinamične ulice New Yorka i u borbu protiv mutanata, vodi vas animirani klasik za cijelu obitelj, „“. Popularna braća, Michelangelo, Leonardo, Raphael i Donatello, krenuli su u osvajanje srca Njujorčana, no na svom putu, ponovno se susreću s negativcima protiv kojih će se boriti. Ljubitelji filmova o superjunacima uživat će u sci-fi avanturama filma, „“. Priča prati tinejdžera koji postaje superjunak zbog oklopa koji mu omogući izvanredne i nepredvidive moći. Vječni romantičari zasigurno neće propustiti priliku da pogledaju komediju, „“, koja će osim neodoljivih psećih trenutaka, donijeti i dašak smijeha. Horor adaptacija jednog od najmračnijih poglavlja popularnog romana Brama Stokera, ““, donosi zastrašujuću priču o trgovačkom brodu Demeter, koji je unajmljen za prijevoz privatnog tereta. Čudni i misteriozni događaji koji zadese posadu prilikom oceanskog putovanja povezani s legendarnim bićem, lede krv u žilama zahvaljujući horor spektaklu.Ova sjajna akcija za kino ulaznice po cijeni odstvara priliku zau najmodernijim kino dvoranama, kao i za najbolji izlazak u gradu uz najveće filmske zvijezde i naslove. Ne propustite ovu priliku i nabavite svoje ulaznice na CineStar službenoj stranici . Zgrabite svoju bolju polovicu, najbližeg prijatelja ili člana obitelj i uživajte u filmskoj čaroliji koju donosi CineStar!