prostor za opuštanje

zaštićeno i sretno

sobno bilje

mentalno

fizičko zdravlje

popularni trend

početnike

kućne džungle

Zeleni dom

Urban Jungle

Kućne biljke

Ljekovita moć sobnog bilja

Neodoljive sobne biljke

Tekst: Celine Carette, mag. cult.

Naš dom trebao bi bitite mjesto u kojemu ćemo se osjećati. Tako dolazimo do segmenta u kojemučini važan faktor za, ali i. Uzgoj i briga o sobnom bilju već je dugi niz godina planetarnokoji postaje iznimno zanimljiv svim dobnim i spolnim skupinama. Opisani naslovi mogu biti namijenjeni za, ali i za one nešto šireg znanja koji žele upotpuniti svoju kolekciju bilja ili pak naučiti neke nove trikove koji će pomoći dodatnom bujanju vašeNorveški bestselerobjašnjava kroz brojne ilustracije i savjete kako biljkama obogatiti naš životni prostor, bio on velika kuća s okućnicom ili pak maleni gradski stan. Ovaj priručnik odličan je vodič za potpune početnike, ali i za ljude koji posjeduju „zeleni prst“ jer će vam pomoći pri odabiru biljaka koje će najbolje uspijevati upravo u vašem domu, a sve prema vašim kriterijima i mogućnostima. Pomoći će vam kako ih odabrati, posaditi i njegovati te, na koncu, kako ćete postići da napreduju i uljepšavaju vam čitav životni prostor: od dnevne i spavaće sobe do kuhinje, kupaonice pa čak i hodnika. Ovo je knjiga koja ima osobnost i namijenjena je svim ljudima koji promiču ideju očuvanja našeg planeta i zelenog načina života.naslov je čiji su prijevod nestrpljivo očekivali svi hrvatski čitatelji i veliki biljkoljupci. Vašu pozornost ova knjiga će, prije svega, privući upravo svojim zanimljivim i kreativnim fotografijama koje su nastale u brojnim domovima raznih europskih zemalja, a koje će vam biti svojevrsno nadahnuće za uređenje vlastitog doma. Uz kratke, ali korisne informacije i savjete moći ćete usvojiti nova znanja kako dodatno obogatiti vaš dom zelenilom. Sadrži brojne zanimljivosti te razne ideje i "uradi sam" projekte poput macrame visilica ili kako sam napraviti biljni terarij.Priručniknešto je starijeg izdanja, no puno temeljitije te će vas uputiti na koji način tretirati štetnike i razna oboljenja vaših sobnih biljaka. Ovaj naslov pomoći će vam dublje shvatiti problem na koji ste naišli te kako ga prirodnim putem riješiti. Osobito je zanimljivo da knjiga sadrži podrobne tabele koje vas upućuju na količinu zalijevanja, prihranjivanja te idealne temperature za svaku biljku, a sadrži i preko 60 različitih vrsta bilja.Svima nama koji živimo u stanovima i nemamo vanjski prostor, uzgajanje i njega sobnih biljaka odlična je prigoda da se ponovno povežemo s prirodom, a u tome će vam pomoći naslov. Briga o biljkama pomaže smanjiti fiziološki i psihološki stres te nam biljke poboljšavaju raspoloženje, a smatra se kako na radnom mjestu potiču produktivnost i koncentraciju. Ukoliko naučimo dovoljno o njima, mogu nam biti korisne i kao pročišćivači zraka, za ovlaživanje prostorija sa suhim zrakom te upijanje štetnih spojeva iz sredstava za čišćenje. Preporučamo ovaj prekrasan vodič uz citat: „Naučite se brinuti o kućnim biljkama i dopustite im da se zauzvrat i one brinu za vas.“još je jedan izvrstan priručnik o njezi i uzgoju sobnog bilja koji naša Knjižnica posjeduje na svojoj polici. Temeljite i točne informacije te fotografije svake biljke posebno pomoći će vam da bolje naučite i shvatite kakvi uvjeti i njega trebaju svakoj biljci kako bi napredovala i uljepšala vaš životni ili poslovni prostor. Priručnik je ovo koji će od svakog početnika stvoriti vrsnog znalca. Obzirom da je riječ o nešto starijem priručniku moći ćete pronaći nešto starije sorte biljaka te popratiti kako su se trendovi s vremenom mijenjali u pogledu ozelenjivanja domova.