caffe baru Click

11 djevojaka

Miss Osječko-baranjske županije

Miss Hrvatske 2023

Strossmayerovom parku

nova predstavnica

Djevojke će se predstaviti u tri izlaska, a u glazbenom dijelu programa nastupit će ženska vokalna skupina Đakovčanke i Amir Kazić Leo . Program će voditi Irena Ivkić I Frano Ridjan

Kasandra Javor

Leonora Mišetić

Lana Mišetić

Ivana Gospočić

Jasmina Medžiković

Stela Nikolić

Lea Smiljan

Mirna Jakšić

Dorina Hnatem

Anastasia Ičević

Matea Blažević

Tekst i foto: PR Miss Hrvatske

u Đakovu odabrano jekoje će se natjecati za tituluzaNa prekrasnomu Đakovu, u nedjelju 27.08. s početkom u 20.00 sati bit će izabranaiz ove županije koja će se natjecati u finalu Miss Hrvatske 2023 krajem godine u Zagrebu.'''', rekla nam je direktorica Miss Hrvatske za Miss Svijeta.1.– 22 god. - Ova mlada studentica komunikologije, medija i novinarstva dolazi iz Valpova. Svjesna je moći medija i komunikacije kroz odnose s javnošću tako da joj je velika želja nakon završetka fakulteta zaploviti u tim vodama. Smatra da joj prijava na izbor za Miss samo može pomoći tako da se poveže s ljudima iz medijskih krugova koji prate ovaj izbor. Kasandra odlično govori engleski jezik, a velika ljubav joj je crtanje, dok se u slobodno vrijeme rado prihvaća šivaće mašine i radi za sebe neku lijepu kreaciju. Slobodno vrijeme također voli iskoristiti vozeći bicikl ili vježbanjem u teretani.2.– 19 god. - Leonora nam dolazi iz Đakova, po zanimanju je fitofarmaceut. Ova mlada zaljubljenica u biljke vrlo dobro zna sve o poljoprivrednim kulturama koje su dika naše predivne Slavonije. Odlično govori engleski jezik, a u slobodno vrijeme uživa vozeći se na biciklu. Kako je tri godine igrala nogomet, zna da uz taj sport idu lijepi trenuci i dobra poznanstva, zato je i odlučila okušati novo iskustvo prijavivši se na izbor za Miss.3.– 17 god.- Ova maturantica iz Đakova visoka je 174 centimetara i trenutno pohađa srednju školu za veterinarskog tehničara. Veliki je zaljubljenik u životinje i oduvijek je znala da će joj veterina biti poziv. Lana se bavila gimnastikom i trenirala je MMA borilačke vještine. Ove dvije sportske aktivnosti naučile su ju disciplini gracioznosti. Odlično govori engleski i njemački. S obzirom na to da voli pomagati, prijavila se na izbor jer se Missice bave i humanitarnim radom te bi rado dizala svijest o udomljavanju životinja, a ne kupovanju.4.– 24 god. - Ivana dolazi iz Belog Manastira, ima 24 godine i tehničarka je cestovnog prometa. Jako dobro poznaje sve propise i zakone tako da je bitno da ih ne kršimo. Visoka je 169 cm i nekada se bavila gimnastikom. Sada u slobodno vrijeme rado ode u teretanu da ostane u formi jer je svoju zavidnu kondiciju i liniju stekla baveći se boksom. Jako voli nail art, i nada se da će možda jednog dana njen hobi prerasti u posao. Odlično govori engleski jezik i smatra da joj ovo iskustvo može pomoći u budućim poslovnim pothvatima i idejama koje ima.5.– 19 god. - Ova mlada Đakovčanka visoka je 172 centimetra. Od ove godine je brucošica Pravnog fakulteta u Osijeku, što je bio logičan slijed nakon završetka upravne srednje škole. Već pet godina trenira tenis i redovno odlazi u teretanu kako bi ostala u formi. Savršeno govori engleski jezik, a u slobodno vrijeme uživa u plesu i rado pleše. Na izbor se prijavila iz znatiželje, no nada se da će upoznati nove ljude sličnih stajališta i razmišljanja.6.– 21 god. - Mlada Osječanka visoka je 169 cm. Završila je ugostiteljsko – turističku školu. Dugi niz godina je trenirala atletiku, odbojku i košarku, a sada obožava otići u teretanu. Jako voli svjetla reflektora i pozornicu te je kao mala glumila u školskim predstavama i pjevala je u zboru. To je jedan od razloga zašto se prijavila za izbor za Miss jer zna da će se odlično snaći na pozornici ispod svjetla reflektora. Odlično govori engleski jezik.7.– 19 god. - Lea nam dolazi iz Josipovca, ima 19 godina i visoka je 174 cm. Maturantica je Trgovačke škole u Osijeku. Lea se bavi folklorom već 15 godina i uživa u druženju i upoznavanju novih ljudi, također voli putovati i nada se da će jednog dana proputovati cijeli svijet, s folklorom ili bez. Odlično govori engleski jezik i jako je se često može vidjeti na biciklu. Izbor za Miss je jedno novo iskustvo koje bi joj moglo otvoriti vrata show businessa i putovanja.8.– 18 god. - Mirna dolazi iz Đakova i maturantica je Ekonomske škole. Ova mlada osamnaestogodišnjakinja je proglašena najboljom sportašicom škole, a sve to zahvaljujući predanom radu i trudu trenirajući atletiku već 10 godina. Osim što je predana sportašica, jako se voli dodatno educirati, pa je zbog ljubavi prema make up-u završila tečaj za vizažista. Sjajno govori engleski jezik.9.- dolazi iz Osijeka i po zanimanju je fizioterapeutski tehničar. Ide u teretanu i bavi se pjevanjem. Na izbor za Miss se prijavila jer je željela probati nešto novo.10.22 god - Dvadesetdvogodišnja veterinarska tehničarka dolazi iz Vukovara. Cijeli se život bavi raznim vrstama umjetnosti stoga je i ovom prijavom željela obogatiti svoje iskustvo.11.- 23 god - Studentica je na Odjelu za biologiju. U slobodno vrijeme čita knjige, ide u teretanu. Volontirala je u domu za autističnu djecu. Želi postati Miss Hrvatske kako bi se mogla zalagati za zaštitu okoliša i ukazati na jedan od najvećih problema današnjice a to je zagađenje okoliša.