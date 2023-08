HZZO

280.500 obavijesti

HZZO-a i HZZ-a

nisu nezaposlene

regulirati

29. lipnja

105.982 osobe

nisu javile

brisane

izgubile

akciji čišćenja

106.000 osiguranika

134.047 osoba

40.479

zdravstveni budžet

više od 30 milijuna eura

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Početkom travnja ove godine,je poslao okoosobama za koje je uparivanjem podatakautvrđeno da, iako su se dosad tako vodile u evidenciji HZZO-a, da dođusvoj status, i to u roku doove godine.se u zakonskom roku od 90 danaradi produljenja statusa, te su oneiz registra isu pravo na zdravstveno osiguranje.HZZO je tako u svojoj '' popisa osiguranika do srpnja ove godine obrisao oko. Od travnja do srpnja na šaltere HZZO-a javilo se, a od tog broja njihnakon toga je osigurano po nekoj drugoj osnovi i više nemaju obvezu javljanja svaka tri mjeseca, kao ostali građani koji su osigurani temeljem nezaposlenosti.Procjenjuje se da će temeljem togana godišnjoj razini uštedjeti, jer otprilike toliko stajao je u 2022. godini trošak zdravstvenih usluga na osobe koje zapravo nisu imale pravo na zdravstveno osiguranje HZZO-a, piše Novi list