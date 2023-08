Rukometni klub Osijek

subotu, 19. kolovoza 2023.

8. memorijalni turnir „Saša Cesar – Celje“

Zrinjevca

Športskoj dvorani Jug

Bjelovara, Nexea i Feniksa

, organizira. Kako već tradicija nalaže, u kolovozu se prisjećamo bivšeg igrača, a kasnije i suca, koji je ostavio veliki trag u osječkog rukometnoj obitelji.Ove godine uključit će se sve klupske kategorije, pa će se utakmice odigravati u dvije dvorane. Osim već domaćeg, rukomet će se moći pogledati i u. Uz Osijek, nastupit će i momčadiPrvi će na Zrinjevcu istrčati mini rukometaši koji će igrati od 10 sati, a za 12:30 sati zakazano je službeno otvaranje turnira. S tribina na teren potom će se preseliti igrači do 17 godina, a u poslijepodnevnim satima nastupat će oni do 15 godina. Za to vrijeme, na Jugu će igrati kategorije do 11 i 13 godina.Turnir će završiti seniorskim srazom domaćeg Osijeka i Bjelovara. Ulaz će u obje dvorane u subotu biti besplatan, a kompletan raspored možete pogledati u nastavku.