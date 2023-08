Treća utakmica

druga velika pobjeda

Poljska

Italija

Hrvatska

slavila

Brazila

SAD

Tajlanda

15 sati

Bugarsku

uspjeh

visoki domet

Saša Ivanišević

Najprije velike čestitke mojim djevojkama, jer nakon jučerašnjeg trilera, gdje smo se stvarno potrošili, dobiti jedan veliki Brazil s 3:2, to je zaista velika pobjeda. Pokazalo se još jednom koliko je ovo dobra generacija, koja se nikada ne predaje. Zato sada s veseljem čekamo Tajland jer želimo osvojiti na kraju SP-a peto mjesto.

nema nagomilanog umora

Ana Burilović

Tonka Bošnjak

Mara Štiglić

Aurora Papac

Kate Lijić

Bianca Lulić

Katarina Drobac

Ana Burilović

Pobijedili smo veliku ekipu Brazila. Nakon što smo gubile 1-2 u setovima vratile smo se 'iz mrtvih' i zasluženo slavile na kraju. Zahvaljujem se svim djevojkama, stožeru i publici, veselimo se sutrašnjem meču protiv Tajlanda.

Tekst i foto: Anela Novina

u pet setova za redom na SP U19 naših juniorki i. Kakav je to samo niz, pala jeu pet setova u osmini finala, pa je nažalostimala više sreće u tom trileru večer prije u četvrtfinalu, da bi samo 24 sata kasnijejoš jednomu pet setova, protiv velikogkoji je također dan ranije poražen odu pet setova. Ovom pobjedom Hrvatska Svjetsko prvenstvo završava danas, 11. kolovoza, utakmicom protivza 5. mjesto, koju u osječkoj dvorani Gradski vrt igraju u. Jakog Tajlanda koji je s 3:1 jučer pobijedio, koja je pak istim rezultatom dobila u skupini Brazil.Ogroman je to već sadahrvatske juniorske reprezentacije kojoj je malo tko, zapravo nitko, predviđao ovako. No, 'kemija' koju definitivno ova ekipa ima, uz znanje i vještinu, odvela ih je do ovih vrhunaca svjetske odbojke i pobjeda protiv favoriziranih suparnica.Izbornikje istaknuo: »Otvaranje susreta bilo je sjajno, kao dakod njih, kao da nes(p)retan poraz od Italije nije ostavio traga. Povele su naše s 10:5, imale 17:12 i vrlo kontroliranom igrom došle do kraja prvog seta s 25:17 za 25 minuta igre. Drugi je pak pripao Brazilkama, predobra je to ekipa da bi samo tako pokleknula. Povele su 8:4 no sredinom seta utakmica je u egalu, posljednji put kod 15:15, a onda se s 3 poena u nizu suparnice odljepljuju. Na kraju su nakon 27 minuta dobile set s 25:18.I treći je pripao Brazilu, u setu u kojem se nitko nije značajnije rezultatski odlijepio. Egal kod 20:20, no nekako su spretnije bile suparnice pa set osvajaju sa 25:22 nakon 29 minuta. No, u četvrtom ponovno kreće hrvatska bura, bez imalo straha melju sve pred sobom naše juniorke, vode 13:6 pa 23:17 i konačno 25:19 za 26 minuta.Peti je set ovoga puta bio sretan za nas, nisu dozvolile više nikakvih trauma sebi i drugima. Otvorile su ga Hrvatice s 2:0, na promjenu strana otišle s 8:6, potom i na 13:10 za konačnih 15:11 nakon 18 minuta igre.Na kraju je omjer poena po setovima pokazao 103:97 za Hrvatsku, koja je ponovno bila dominantna u bloku (13-9). Servisi 4-3 na našu stranu, poeni u napadu također, 65-64, dok su obje ekipe napravile po 21 pogrešku.s 26 poena bila je najučinkovitija u našim redovima,dodala je 21 i posebno bila u ubojita krajem petog seta,17,9,5,4 i1 poen.Primačica-pucačicanakon susreta je zaključila: "