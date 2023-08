Mia Wild

Tekst i foto: AK Slavonija-Žito

okončala je svoje sudjelovanje na. U kvalifikacijskoj utrci na 100 metara s preponama istrčala je novi13,54 i na osnovu rezultata segdje je konkurencija bila vrlo jaka. Poznato je da je članicajoš uvijek mlađa juniorka, a u Izraelu se morala suočiti ne samo s nešto starijim i iskusnijim djevojkama od sebe nego i višim preponama u odnosu na njezinu dobnu kategoriju. U polufinalnoj je utrci imala vrijeme 13,62 i na kraju zauzelaWild i njezin trenernikada ne traže bilo kakve alibije i izgovore, nisu to učinili ni uoči ovoga natjecanja iako je Mia dva dana uzastopce imalai to se ipak moralo odraziti na njezine nastupe. Trebala je sudjelovati i u kvalifikacijama na 200 metara, međutim, to bi joj bila treća utrka u istome danu, pa je donijeta jedina razumna odluka daod starta. I u konačnici, bila je dio hrvatske štafete 4×100 metara koja nije prošla kvalifikacije uslijed tehničke pogreške pri drugoj izmjeni, pa Wild nije ni dočekala svoju dionicu nakon nesporazuma reprezentativnih kolegica. U svakom slučaju, predstavnica našeg kluba je i ovaj puta pokazalaza što većim uspjehom i može se reći da je ispunila očekivanja, posebice jer je bila najmlađa među konkurenticama.