Hrvatska juniorska ženska reprezentacija

izgubila je 2:3

Italije

Svjetskog U19 prvenstva

šest pobjeda, bez poraza

tri izgubljena seta

Brazila, Perua i Bugarske

Rusije

Tajlandu

statistika i arhiva

živa utakmica

pune samopouzdanja

dramatičan

lagani pad koncentracije

Brkičić, Perić i Sesar

više pogrešaka

Saša Ivanišević

Želim reći da sam jako ponosan na moje djevojke. Praktički smo na dvije lopte izgubili meč od iznimno jake reprezentacije Italije koja je ovdje došla osvojiti medalju. Žao mi je što smo izgubili, ali to ne umanjuje moj ponos prema mojih igračicama. Sutra nas očekuje još jedan težak susret, glavu gore i idemo do kraja.

dominantna

veliki broj pogrešaka

Ana Burilović

Mara Štiglić

Tonka Bošnjak

Aurora Papac

Eventim.hr

Tekst i foto: Anela Novina

u dramatičnom susretu koji je kidao živce svima u dvorani u Osijeku, ali i pred TV ekranima,(25:22, 25:21, 20:25, 14:25, 13:15) odu četvrtfinalu. U meču koji je trajao 135 minuta Italija je na kraju bila s(p)retnija ekipa koja je na kraju odnijela pobjedu, iako da je bilo i obrnuto ne bi bilo nezasluženo.Hrvatska je favoriziranu Italiju, koja je ovdje došla osvojiti neku od medalja, vodila s 2-0 u setovima, a kada se uzme u obzir da je Italija do sada u turniru imala, sa samo, od, onda tih 2-0 u setovima još više vrijedi. Još kada prisnažimo arhivskim podatkom da je Italija u ovoj dobnoj selekciji posljednji put izgubila 29. kolovoza 2016. na EP od1:3, onda je dovoljno jasno o kakvoj se odbojkaškoj velesili radi. Uz to, s njima je naša selekcija u ovom godištu posljednji put igrala na2007. godine i izgubila 0:3, tada također dosta tijesno (24, 23, 21).Bilo kako bilo jedno je, a drugona terenu. Naše su juniorke maestralno odradile prva dva seta,. Kada su Talijanke vodile u prvom setu 17:13, nisu se predavale, već okrenule rezultat u svoju korist 18:17. Finiš seta bio je, 23:22 za naše, a onda dva poena za 25:22 i vodstvo od 1-0. U drugom se naša mladost još više razigrala, vode gotovo cijelim tijekom seta, blokom stvaraju nemir u talijanskim redovima, sjajno serviraju onemogućujući im brzu igru. Rezultiralo je to s 25:21 i vodstvom od 2-0.Nažalost, u trećem setu uslijedio jekod naših, ali su i Talijanke pronašle konačno raspoloženu postavu za igru. Napravile su osjetnije vodstvo 11:6 i prisilile naše na rizičniju igru ne bi li ih sustigle što prije. Krajem seta, kada su suparnice imale 21:12 u igru ulaze, unose novu energiju i smanjuju rezultat na 20:22 serijom 5-0. No, set odlazi ipak na stranu Talijanki s 25:20. Ključan je zapravo bio četvrti set, jer očito su Talijanke na krilima dobivenog trećeg zaigrale neopterećenije što je rezultiralo njihovim otvaranjem od 5-0. Hrvatice su ponovno u situaciji da sustižu veću prednost, uspijeva im to kod 10:12, ali Italija strašnom serijom 8-0 odlazi na 22:11 i osvajaju set relativno lagano s 25:14.Peti je uvijek rulet, to je općepoznato u odbojci. Hrvatska ima sjajnu priliku kod 6:3 natjerati suparnice na još, ali na promjenu strana odlazi se tek s minimalnih 8:7. Ima Hrvatska i 10:8, a tada Italija ponovno u seriji osvaja prednost, 13:10 nakon 5-0. To je već jako teško stići nakon skoro dva i pol sata igre. Mali tračak nade pokazao se nakon što Talijanke nisu iskoristile set-meč loptu kod 14:11, no nije više bilo dovoljno energije u našim redovima pa set završava s 15:13 za Italiju i konačnu pobjedu od 3:2.Izborniknakon utakmice je istaknuo: "Italija je bilau poenima u napadu (78-36), no Hrvatska ih je neutralizirala blokom (19-4) te servisom (13-11). Također, prisilile su ih naše juniorke na, čak 29 Italije prema 14 Hrvatske.bila je najučinkovitija u našim redovima s 19 poena (4 asa i 3 bloka),dodala je 15 (3 bloka),12 (3 asa) te9 od čega 7 blokova.Hrvatska sljedeći susret Svjetskog prvenstva igra danas, 10. kolovoza u 18 sati protiv reprezentacije Brazila u osječkoj dvorani Gradski vrt.Ulaznice za Svjetsko prvenstvo u Osijeku mogu se kupiti u sustavute na blagajni dvorane Gradski vrt.