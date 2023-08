Gospodarski centar Osječko-baranjske županije

Gospodarski centar OBŽ je u proteklih nekoliko mjeseci realizirao niz događanja i potvrdio da ispunjava svoju temeljnu svrhu i namjenu, a to je osigurati kvalitetan, moderan i atraktivan prostor za kongresna, sajamska i druga poslovna događanja kao i poslovne susrete radi povećanja gospodarskih aktivnosti i promocije poduzetništva

Veliki interes za korištenje prostora i usluga Gospodarskog centra OBŽ pokazuju i druge institucije i tvrtke kako bi održali neke od svojih konferencija, kongresa ili manifestacija. To potvrđuje da je izgradnja ove zgrade pokazala svu svrhu i opravdala razloge zašto smo pokrenuli ovu investiciju. Osječko-baranjska županija je prepoznala potencijal i mogućnost da se Osijek nametne na karti Republike Hrvatske u industriji sajmovanja, za što do sada nije postojao odgovarajući prostor, no sada ga imamo

Projekt izgradnje prve faze Gospodarskog centra, vrijedan oko 9,5 milijuna eura, sufinanciran je iz fondova EU, a s obzirom na veliki interes za prostorom i događanjima možemo najaviti i drugu fazu vrijednu 115 milijuna eura. Riječ je o stvaranju velikog poslovnog parka sa više od 70.000 m2 izgrađenog prostora. Slijedi i izgradnja poslovnog tornja kao dodatnog prostora za poslovanje samih poduzetnika, pa i gospodarske komore drugih država koje želimo dovesti u Osijek kako bi pokrenuli gospodarsku suradnju i dolazak investitora. Treba izgraditi i dodatne zgrade koje će služiti za neke nove manifestacije

Novoizgrađeniotvoren je u Osijeku krajem travnja, a u njemu je već održano. Do kraja 2023. godine planirano je organiziranje još, što zaznači povećanje broja takvih događanja za oko 300 posto (ranijih godina održavale su se 3-4 sajamske priredbe). O daljnjim aktivnostima danas (9. kolovoza 2023. godine) govorila je, saborska zastupnica, zamjenica tajnika Županije i koordinatorica za Gospodarski centar OBŽ.- kažeNaglašava da je u tijeku niz logističkih aktivnosti koje vodi tvrtka. Priprema se takokoji će se održati 8. i 9. rujna, zatim tradicionalniod 6. do 8. listopada,, ali i nova događanja kao što je, prvi takav veliki događaj u Osijeku pod pokroviteljstvom Europske komisije. Namijenjen je prvenstveno mladima u dobi od 18 do 30 godine, a prezentirat će se zeleni i digitalni razvoj tvrtki koje su prisutne u Osječko-baranjskoj županiji, ali i cijeloj Hrvatskoj i šire. Smisao manifestacije je potaknuti mlade, prvenstveno studente na razmišljanje o razvoju novih ideja i inovacija koje se mogu povezati s postojećim gospodarstvom, kao i da te tvrtke prezentiraju buduća zanimanja i radna mjesta koja će nuditi.- dodaje Tramišak.Podsjeća da multifunkcionalna zgrada Gospodarskog centra OBŽ, između ostalog raspolaže i sa četiri prostora po 62 m2 za malo i srednje poduzetništvo, obrtnike, predstavništva, gospodarske komore ili zastupstva, a od 1. kolovoza svoj ured u GC-u otvorila je Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG BICRO.- najavila je Nataša Tramišak te dodala kako izgradnja i rad GC-a za sobom povlači i niz drugih ulaganja od strane gospodarstvenika, osobito u smještajne i turističke kapacitete u gradu.