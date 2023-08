Sportsko ljeto na Sokolu

zabave, učenja i kvalitetno provedenih praznika

od 5 do 12

nezaboravnu zabavu

Sportsko ljeto biti će obogaćeno odlično prihvaćenim aktivnostima poput:

Izuzetno nam je drago što imamo mogućnost, infrastrukturu i znanja provoditi ljetni kamp na Sokolu jer veliki broj djece stekne nova znanja i iskustva, a uz to se stvaraju i nezaboravna prijateljstva. Pozivam sve roditelje da prijave svoje najdraže na Sportsko ljeto kako bi završetak ljetnih praznika proveli učeći i zabavljajući se na najboljem sportsko-edukativnom kampu u gradu.

Karla Kovačević

Sportsko ljeto na Sokolu provodi u tri termina:

60,00 EUR

100,00 EUR

099 536 4753

tradicionalno obilježava kraj ljeta idealnim omjerom. Kamp je namijenjen djecigodina te osiguravaza kraj ljetnih praznika.- posjete ZOO vrta,- igre u Drvenparku,- gimnastičkim radionicama,- odlazak na Gradske bazene,- radionicom „Mali graditelji – izrada 3D karte grada“ i sl.“, izjavila je, trenerica.- TERMIN I: 14. – 18. kolovoza 2023. godine- TERMIN II: 21. – 25. kolovoza 2023. godine- TERMIN III: 28. kolovoza – 1. rujna 2023. godineKotizacija za kamp iznosi(5 dana – poludnevni boravak do 12h) ili(5 dana – cjelodnevni boravak do 15h) – u cijenu je uključeno korištenje svih planiranih sportskih sadržaja, materijali za kreativne radionice te obroci.Prijava je moguća i to putem obrasca:Dodatne informacije o programu moguće je dobiti na broj(Viber, WhatsApp, sms).