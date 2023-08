11., 12. i 13 kolovoza

Želimo da svi, koji dođu u Aljmaš, se lijepo osjećaju te duhovno dožive sve što će im se ponuditi kako bi osvježeni i blagoslovljeni Gospinim zagovorom pomognuti išli dalje kroz život,

Trodnevnica će bitisvetom misom ukoju će predvoditi fra, voditelj duhovnih obnova u kući susreta Tabor. Dan uoči Velike Gospe pobožnost križnoga puta na aljmaškoj Kalvariji počinje u, nastavlja se svetom misom ute procesijom sa svijećama do kapelice Gospe pod lipom u. Od ove godine novost je sveta misa za mlade uNa samu svetkovinu mise su ukaže upravitelj Svetišta, dr.Središnje misno slavlje upredvodit će đakovačko - osječki nadbiskup. U podne je misa za žrtve Domovinskog rata i stradalnike dok je umisa za roditelje s djecom na kojoj će biti blagoslov djece i obitelji. Upravitelj Svetišta poziva sve hodočasnike i vjernike da dođu u Aljmaš. "" poručio je upravitelj Svetišta dr.Svi prilazni putovi i alternativne staze bit će uređene. Jedan jeMišino brdo - Aljmaš te prilazni put kroz polja koja su obrađena iznad Mišinoga brda te je put do Svetišta kraći za. Pješacima se preporučuje korištenjeod Nemetina do kružnog toka kod skretanja za Aljmaš kako ne bi ugrožavali sebe i vozače. Osigurano je 12 jutara uređenih parkirališta. Hodočasnici se mole za strpljenje te da poštuju upute prometne policije.