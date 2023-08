vodenog vala i rekordno visokih vodostaja

Osječko-baranjske županije

Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije

Uoči dolaskana rijeci Dravi na području, što se očekuje od petka (11. kolovoza 2023. godine), danas je održana sjednica. Uz predstavnike Ravnateljstva CZ, Policijske uprave osječko-baranjske, Vatrogasne zajednice OBŽ, HGSS-a i Hrvatskih voda, na sjednici su bili i predstavnici gradova i općina na slivu rijeke Drave (Osijek, Donji Miholjac, Belišće, Valpovo, Podravska Moslavina, Viljevo, Petrijevci, Bilje, Petlovac i Jagodnjak).- rekao je načelnik Stožera civilne zaštite OBŽ i zamjenik županate podsjetio je da su članovi Stožera već obišli sve potencijalno kritične točke obrane od poplava na području županije, osobito vikend naselje Karašica gdje je u tijeku završetak izgradnje boks barijera u dužini od 750 metara.Direktor Vodnogospodarskog odjela za Dunav i Dravu Hrvatskih vodanaglasio je kako svjedočimo rekordnim protocima na rijeci Dravi koji su rezultat povijesnih oborina u Sloveniji, a vodeni val koji se kreće Savom, Murom i Dravom stiže i na područje Osječko-baranjske županije, gdje su u tijeku niz aktivnosti, procjena i priprema za obranu od poplava.- kazao je Kovačević te dodao da su Hrvatske vode od poplava 2014. godine do danas izvele niz radova na sustavu obrane od poplava.- zaključio je.Načelnik Stožera CZ Grada Osijeka i zamjenik gradonačelnikaje kako je stanje ozbiljno, ali nema mjesta panici.- istaknuo je.