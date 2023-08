Crveni križ Osijek

Kliničkom zavodu za transfuzijsku medicinu Kliničkog bolničkog centra Osijek

manje su od optimalnih

poziva darivatelje svih krvnih grupa, da daju krv na(prostor suterena zgrade Ginekologije KBC Osijek) koji privremeno zbog apela radi prema sljedećem radnom vremenu:- srijeda, 9. kolovoza od 7.30 do 18.30 sati- četvrtak, 10. kolovoza od 7.30 do 18.30 sati- petak, 11. kolovoza od 7.30 do 18.30 sati.Zalihe svih krvnih grupa, pa stoga pozivaju sve dobrovoljne davatelje, a i one koji to još do sada nisu bili, da se odazovu apelu i time zajedno omogućite redovito liječenje svim pacijentima u potrebi za transfuzijom.