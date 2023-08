Svjetskog Prvenstva U19 protiv Poljske

Najprije čestitke svim djevojkama, publici i organizatorima ovog velikog natjecanja. Uspjeli smo ući među osam najboljih ekipa na svijetu. S Poljskom je bila dramatična utakmica puna grešaka s obje strane, ali na kraju je srce presudilo i zasluženo smo pobijedili i izborili četvrtfinale koje se igra u srijedu u Osijeku.

Sretne smo zbog velike pobjede u osmini finala, to je velika stvar za nas, no ne mislimo stati na tome, već idemo dalje, hrabro u četvrtfinale. Čestitam djevojkama i publici koju očekujemo u sljedećoj utakmici u još većem broju.

srijedu, 9. kolovoza u 18 sati

Tekst i foto: Anela Novina

Veliki je ulog bio pred našim juniorkama u susretu osmine finala. Iako im nitko nije nametnuo ulogu favorita, one su same na svoja leđa natovarile taj teret. Htjele su pred domaćom publikom u, nakon što su kao drugoplasirane prošles tek jednim porazom, i to u posljednjem kolu od prvoplasirane, pokazati da mogu otići još dalje u natjecanju no što se itko nadao. U osmini finala u dramatičnom susretu u pet setova, nakon dva sata i 20 minuta igre,su s 3:2 (21:25, 25:10, 14:25, 25:19, 16:14) vrlo ozbiljnu reprezentaciju. Pokazale suali i, jer su Poljakinje vodile s 1-0 i 2-1 u setovima. No, hrvatska se juniorska reprezentacija nije predavala niti padala u malodušje čak niti kada su suparnice igrale briljantno i ostavljale im vrlo malo prostora u igri. Čekale su naše svoju šansu i dočekale je na kraju, apsolutno zasluženo.«- istaknuo je izbornikU prvom setu nakon vodstva 11:10 Hrvatske Poljakinje rade seriju 5-0 koja se na kraju pokazala nedostižnom, pa su taj set suparnice dobile s 25:21, iako su naše došle u finišu na samo poen zaostatka (20:21). Zato su naše silovito krenule u drugom, povele 6:1, pa 13:5 i 19:9, do konačnih +15 (25:10). Poljakinje su u tom setu izgledale nemoćno, da bi se u trećem izdigle i gotovo jednakom mjerom uzvratile, dobivši taj period igre s 25:14, za 2-1 u setovima.Četvrti set, parni, opet odlazi na našu stranu. Povele su naše juniorke 10:6, pa 15:8 i 19:9, malo usporile u finišu i dozvolile suparnicama da im se malo približe, da bi na kraju set dobile s 25:19 i izjednačenje od 2-2 u setovima.Peti set uvijek je dramatičan, uvijek neizvjestan, tu je osim odbojkaške vještine potrebna i. Povele su naše s 3:1, Poljakinje uzvratile serijom 3-0 za 3:4. Na promjenu strana otišlo se s našom prednošću od 8:6, a najveće vodstvo imamo kod 10:7. No, još jednom serijom 3-0 Poljakinje nas sustižu i od tada kreće rovovska borba za svaki poen. Nakon 12:10 još jednom serijom 3-0 Poljska radi pomutnju u našim redovima i sada one vode s 13:12.donosi izjednačenje 13:13 blok autom,osvaja 14. poen, a posljednja dva neprelaznim blokom je napravila sjajnakoja je na kraju sakupila 16 poena, od čega čak 9 blokom. Isti broj poena imala je i(16),dodala je 14,8,7,6,2 i1., jedna od junakinja ove osmine finala SP U19 u Osijeku nakon meča je rekla: »Hrvatska je na kraju imala 16 poena blokom (Poljska 8 ), te puno manje pogrešaka od suparnica (19-31), Poljakinje su pak imale 11 as servisa (Hrvatska 9) te 55 poena u napadu (Hrvatska 44).Utakmica četvrtfinala protiv još nepoznatog protivnika hrvatske odbojkašice očekuje uu osječkoj dvorani Gradski Vrt.Ulaznice za Svjetsko prvenstvo u Osijeku mogu se kupiti u sustavu Eventim.hr te na blagajni Dvorane Gradski vrt.