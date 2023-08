Jeruzalemu

Tekst i foto: AK Slavonija Žito

u ponedjeljak, 7. kolovoza, počinjekoje će okupiti najbolje mlade atletičarke i atletičare sa svih strana Starog kontinenta. Čast i zadovoljstvo biti među njima ima i, koja je nedavno slavila nau Mariboru u svojoj najjačoj disciplini – 100 metara s preponama.Članica Slavonije Žito jedna je od 17-ero predstavnika Hrvatske na ovome natjecanju, budući da je uspjela ostvariti normu tijekomkoja se polako približava svome kraju. Uje očekujemeđu djevojkama rođenim 2004. i 2005. godine dok je naša preponašica jedina među njima 2006. godište. Wild u kategoriji juniorki trenutno ima 15. rezultat u Europi (13,67), a zanimljivo je istaknuti kako će među najvećim favoritkinjama biti njezine reprezentativne kolegices najboljim vremenom od svih sudionica EP-a ikoja „drži“ treće vrijeme.Iako je još mlađa juniorka, Mia će i ovaj puta dati sve od sebe, kao i uvijek do sada. Teško je govoriti o nekim konkretnijim očekivanjima što se plasmana tiče, no znamo da će već u kvalifikacijama biti velika borba za plasman u polufinale. Što se, pak, tiče utrke na 200 metara, Nuštarka koja svoj potencijal „brusi“ u Gradskom vrtu ima 17. rezultat (24,30) među konkurenticama koje će nastupiti u ovoj disciplini. I to nije sve, budući da će perjanica osječkog kluba trčati i u štafeti 4×100 metara. Želimo joj puno sreće i uspjeha i da se sretna i zadovoljna nakon svega vrati u Osijek!7.8.2023. (ponedjeljak) u 18:07 – 100m prepone – kvalifikacije8.8.2023. (utorak) u 9:50 – 200m – kvalifikacije10.8.2023. (četvrtak) u 8:30 – 4x100m – kvalifikacije