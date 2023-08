Povijesni uspjeh

Dominikanskom Republikom

16 najboljih reprezentacija

Čestitam djevojkama na četvrtoj pobjedi za redom. Iskoristili smo dosta pogrešaka naših suparnica koje su nam same ponudile, pa smo čak mogli utakmicu možda završiti i u tri seta. Probali smo tu malo pronaći neka rješenja u situacijama kada nam možda ne ide sve od ruke. Očekuje nas još jedan susret u skupini pa onda osmina finala za koju smo apsolutno spremni. Za kraj, još se jednom, zahvaljujem publici koja je došla i čija nam je pomoć jako važna.

Saša Ivanišević

velikom dozom samopouzdanja

bez većih poteškoća

Mara Štiglić

Aurora Papac

Tonka Bošnjak

Ana Burilović

Bianka Ksenia Listeš Lulić

Kate Lijić

Lara Škoro

Ante Perić

Tiu Kovčo

Kate Lijić

Sretne smo zbog četvrte pobjede u nizu i veselimo se petoj u nedjelju protiv Turske te pozivamo naše navijače da nas dođu podržati u što većem broju, obzirom da smo sada i službeno u osmini finala.

Turskom

Eventim.hr

juniorske hrvatske reprezentacije! Podržimo ih u najvažnijoj borbi u osječkom, uu 18 sati! Pobjedom nadrezultatom 3:1 (25:21, 25:15, 17:25, 25:19) za nešto više od sat i pol igre, hrvatska ženska juniorska reprezentacija u četvrtoj utakmici skupine B Svjetskog U19 prvenstva osigurala je ulazak međukoje će se od idućeg tjedna boriti za naslov svjetskih prvakinja. Još jedan je ovo u nizu ogromnih svjetskih uspjeha koji posljednjih mjeseci naše odbojkaške reprezentacije nižu na najprestižnijim sportskim natjecanjima te poticaj da se zaputimo u Osijek i zajedno ih podržimo u nadolazećem susretu osmine finala.« - mirno je rezonirao na kraju, svjestan da tek od sljedećeg tjedna kreću za njih prava uzbuđenja, izbornik naše juniorske reprezentacijeNaše su reprezentativke u utakmici s Dominikanskom Republikom iskusno, s, odlično odradile posao na servisu, 10 aseva prema 8 suparnica te u bloku, gdje su imale 12 poena a Dominikanke 8. Protivnice su stoga bile prisiljene i na veći broj pogrešaka, 30 prema 20 Hrvatica.Prva su dva seta pripala Hrvatskoj, pogotovo drugi, koji je trajao tek 21 minutu, dvije manje od prvoga, da bi u trećem, kako to obično nažalost i biva, uslijedio određeni pad u igri koji su suparnice iskoristile i dobile set s 25:17 nakon 24 minute igre. No, u četvrtom i posljednjem, Hrvatska je ponovno pokazala stabilnost, najprije povela s 3:0, potom serijom 4-0 otišla na 9:6, pa na 15:10, sve do 21:12. Na kraju je završilo 25:19 za našu izabranu vrstu u setu koji je najduže potrajao, čak 28 minuta.ponovno je bila nezaustavljiva sa 17 poena, nakon njes 11 poena, od čega 4 blokom, kao itakođer s 11 poena.dodala je 9 poena (4 asa),7 od čega čak 5 blokom,3,2 te1, a treba svakako spomenuti i ponovno obrambeno odličnuna poziciji libera.Nakon susretasretna je rekla: »Prije susreta osmine finala Svjetskog prvenstva naše će reprezentativke u nedjelju, 5. kolovoza u 20 sati odmjeriti snage s, što će ujedno biti i meč za prvo mjesto u skupini. Hrvatska trenutno kolo prije kraja ima maksimalnih 12 bodova i omjer setova 12-2.Nadolazeće utakmice ženske juniorske odbojkaške reprezentacije izvrsna su reklama naše zemlje, ali i prilika svim ljubiteljima odbojke da podrže našu reprezentaciju u najvećem ovogodišnjem izazovu.Ulaznice za Svjetsko prvenstvo u Osijeku mogu se kupiti u sustavute na blagajni Dvorane Gradski vrt.