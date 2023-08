treće pretkolo Konferencijske lige

Teks: NK Osijek

Foto: Osijek031.com

Nedugo nakon našeg prolaska usaznali smo i sljedećeg protivnika u ovome natjecanju. Bit će to turska momčadkoja je u uzvrat pred svojim navijačima svladala jednoga od nositelja, rumunjskis 2:1 golom u sudačkoj nadoknadi vremena i to s igračem manje. Prethodno je u prvom dvoboju bilo neriješeno 1:1. To znači da ćemogostovati na jugu, nedalekoprema granici sau gradu u kojem živi nešto manje od dva milijuna stanovnika i jedan je od onih koji su, nažalost, teže stradali u nedavnom razornom potresu. Prošle sezone im je klub izborioplasmanom na 4. mjesto Super Ligi što im je omogućilo premijerni izlazak u Europu.Trenutna vrijednost Adane na nogometnom tržištu procjenjuje se na više od, a trener im je proslavljeni Nizozemac. Iako više nije u najplodonosnijim igračkim godinama, svakako je prvo ime u njihovim redovima nekad sjajni Portugalac(36) kojega svi najviše pamtimo iz vremena dok je igrao za Manchester United, a važnije stanice u karijeri još su mu bile… Inače, najskuplji „eksponat“ im je(5,5 milijuna), nekadašnje brzo krilo. Približno istu vrijednost ima i turski reprezentativac, veznjakkoji je bio u, a prate ih desnokrilnis nekadašnjim iskustvom izna desnom boku Jonas Svensson, još jedan član svoje nacionalne momčadi.Uz lijevu out-liniju jekoji je skupio nekoliko nastupa za A selekciju Portugala iz vremena dok je bio u, a opasnost neupitno prijeti od nigerijskog ofenzivca Di visokogkoji je već igrao protiv Osijeka, predvodeći svojedobno napad Gorice. Obojica su u četvrtak bili strijelci protiv Cluja. Izvjesno je da im u zadnjoj liniji idućega tjedna neće biti skupo plaćenog braniča sjer je dobio crveni karton s Rumunjima. On je nekada nosio dres milanskogdok je u Francuskoj nastupao za. U svakom slučaju, Bijelo-plave u sljedećoj rundi europskog natjecanja očekuje vrlo težak i kvalitetan suparnik, koji uz to na domaćem terenu ima frenetičnu podršku svojih navijača na stadionučije novo zdanje prima