Osijek

ZTE

plasman u treće pretkolo Konferencijske lige

jedan pogodak

nije donio ništa

nulom

Fizički je to bila jako teška utakmica, no znali smo da će biti tako. Zabili smo taj rani gol što nam je išlo na ruku, nakon toga smo pokušali odigrati na isti način, tražiti novi pogodak. Znali smo da će oni uvesti Ikobu, da će nas pokušati pritiskati i igrati na duge lopte. Dobro smo se pripremali za te „druge“ lopte i najvažnije je da idemo dalje u treće pretkolo

Darko Nejašmić

Začetnik akcija kod oba pogotka

500-injak svojih navijača

Zabili smo u pravo vrijeme, izdržali pritisak i kasno primili gol koji nas nije poremetio. Dobro, danas sam sudjelovao kod dva pogotka, no svima želim čestitati. Igrači koji su ušli su također odradili dobar posao, održali su ritam utakmice, a hvala i našim navijačima koji su došli u stvarno velikom broju. Nadam se da će nas i ubuduće ovako pratiti na gostovanjima. Sve u svemu, bila je to dobra i čvrsta utakmica. No, sada ćemo je zaboraviti jer se moramo pripremati za dalje. Ponavljam to svake sezone, moramo gledati utakmicu po utakmicu. I samo tako moramo razmišljati, da budemo koncentrirani samo na ono što nam najprije dolazi. Bit će to dobro, ne sumnjam

Nejašmić

Tekst: NK Osijek

Foto: Osijek031.com/Arhiv

je u oba susreta svladaoi zaslužio. U Zalaegerszegu naša je momčad u svakom poluvremenu postigla po, a Mađarima gol u završniciviše od utjehe da se baš nisu oprostili s „“. Važne su ove pobjede i za koeficijent, klupski i hrvatski općenito, pa je na kraju vladalo potpuno zadovoljstvo u našim redovima., ispričao je, jedan od najboljih aktera utakmice na ZTE Areni.Nisu Bijelo-plavi u Mađarsku došli čuvati prednost iz prvog dvoboja, nego su bili odlučni u namjeri da i u gostima pokažu da su bolja momčad. „Nošeni“ stalnom i glasnom potporom gotovo, ostvarili su ono po što su došli na ZTE Arenu. A što se Darka tiče, svakako ga treba pohvaliti, posebno zbog činjenice da je bio inicijator akcija kod oba pogotka., zaključio je