Sjajan start

Njemačke

Nigerije

Portorika

slobodan dan

velikom dozom opreza

itekako pobijediti

više samopouzdanja i rizika

pobjeda pred nosom

dramatičan

Mara Štiglić

Ana Burilović

Aurora Papac

Saša Ivanišević

Čestitam djevojkama na velikoj pobjedi, koja je srcem izborena. Teško je bilo igrati s tako neugodnim suparnicama, malo smo krenuli u grču, malo smo se čak i pribojavali poraza, jer ipak je ovo veliki turnir, ovo je Svjetsko prvenstvo. Htjele su se djevojke pokazati u što boljem svjetlu i na kraju su to i opravdale. Veliko hvala i publici koja nas je bodrila do posljednjeg poena

Tia Kovčo

Na početku je bilo jako gusto, trebalo nam je neko vrijeme da se snađemo i prilagodimo na njihov stil igre, jer nismo nikada igrali protiv takvih ekipa. Jako mi je drago zbog pobjede i čestitam cijeloj ekipi.

Tekst i foto: Anela Novina

hrvatske juniorske ženske reprezentacije na SP U19 u skupini B koja se igra u Osijeku. Tri pobjede u prva tri kola, 3:0 protivu 1. kolu na otvaranju SP-a, potom 3:0 bez borbe protivkoja zbog problema s vizama nije doputovala u Osijek i sada u 3. kolu 3:1 (23:25, 25:21, 25:20, 25:20) protiv jakog i neugodnog. Hrvatska je trenutno, nakon tri kola, druga na tablici s 9 bodova i omjerom setova 9-1, iza prvoplasirane Turske koje još nije izgubila set. U petak jePortoriko je bio nepoznanica za našu reprezentaciju, u ovim se kategorijama još nismo susretali, stoga i ne čudi da su u utakmicu ušle i jedne i druge s. Povela je Hrvatska s 4:0, okrenule odmah suparnice na 5:4, pa Hrvatska na 9:5. Općenito, poeni su se u tom setu osvajali u serijama. Nakon 15:14 Portoriko opet okreće u svoju korist na 17:15, pa onda egal kod 20:20, vodstvo Hrvatske od 22:21, mini-serija suparnica do 24:22 i konačno 25:23 za Portoriko.Prvi set bio je ionako ispitivanje snaga, vidjele su naše juniorke da su to suparnice koje se mogupa su krenule u nastavak susreta s još. Što se isplatilo u konačnici. I drugi je set bio izjednačen, nitko se nije uspio odlijepiti na veću razliku, a u finišu Hrvatska pokazuje više znanja i srčanosti pa od 20:20 odlazi do 25:21 i 1-1 u setovima. Treći je bio dosta sličan, imamo 15:11 i 17:13, ali i Portoriko 18:17. Od 20:20 Hrvatska radi seriju 5-0 do 25:20 i 2-1 u setovima.Četvrti i posljednji set naše juniorke otvaraju s 3:0 pa suparnice odmah traže time out. Isto i kod 11:7, no ne mogu se Hrvatice samo tako zadržati kada su vidjele da im je. I tu je finiš bio, Portoriko vodi 19:18 i 20:19, a onda opet sjajnom serijom, ovog puta 6:0, Hrvatska odlazi do kraja, do 25:20 za konačnih 3-1 u setovima.Posebno treba apostrofirati naš blok, čak 18 poena u tom elementu igre, prema tek 4 suparnica, koje su pak nešto bolje servirale, 6 aseva prema 4 naša. U pogreškama ekipe poravnate, po 21 sa svake strane.s 20 poena bila je najbolja u našim redovima,dodala je 16, a12.Izbornik hrvatske U19 reprezentacijenakon meča je konstatirao: "."Kapetanica, liberoje zaključila: "