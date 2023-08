red sunca, red kiše i grmljavine

DHMZ

žuti alarm

grmljavinsko nevrijeme

jak vjetar

pretežno sunčano i vruće

34°C

vedro vrijeme

kišom i pljuskovima

21°C

32°C

kiša i pad temperature

pljuskove i grmljavinu

18°C

21°C

Tekst i foto: Osijek031.com

Za vikendje za sutra za osječku regiju upaliokoji se odnosi na, ali i naDanas će prevladavati. Uz slab do umjeren jugozapadni vjetar, dnevna temperatura doU petak tijekom jutra prevladavat će pretežno, a do kraja dana očekuje se naoblačenje s. Jutarnja temperatura do, a dnevna doU subotu slično vrijeme kao u petak. U prvom dijelu dana vedro, a do kraja dana. Nedjelja donosi. Uz slab do umjeren zapadni vjetar, jutarnja temperatura do, a dnevna do