Nakon deset godina, knjigu oje napravio OsječaninOva knjiga obrađuje rad u. Namijenjena je svima koji žele naučiti osnove, ali i vrlo napredne funkcije i mogućnosti Linux sustava.Knjigu je napisao, naš sugrađanin, Hrvoje Horvat koji dugogodišnjim radom koji je poznat uslovi kaoza Linux.Autor je uz knjigu izradio i postere (plakate) sa shemama i dijagramima koji prate važnija poglavlja knjige.Knjiga i plakati su javno dostupni pod licencom CC BY SA 4 To znači da naš Osječanin knjigu dijelite je javno dostupna tvrtkama i pojedincima.Zanimljivo je to da ova vrsta licence dopušta upotrebu za promjene na njoj te komercijalno korištenje nakon preinaka ili nadopuna.Ako netko želi izvršitiautoru moguće je kako se navodi u jednom od poglavlja knjige „“.Broj riječi u knjizi: 627527Broj stranica knjige: 1225Broj ilustracija i slika u knjizi: 355Broj Linux naredbi i programa koji se spominju u knjizi: 385Broj izvora informacija korištenih u knjizi: 2252Knjiga u PDF formatu za preuzimanje je dostupna na poveznici Hrvoje Horvat je jedan od nekolicinezaljubljenih u svijet IT-a koji je suosnivač inicijative Open Source Osijek . Ideja je bila pokretanjeiz područja informacijskih tehnologija. Tada je bilo vrlo jasno kako netko treba popuniti mnoge praznine u znanjima ljudi koji se trenutno nalaze na tržištu rada, kao i onih koji se zapošljavaju u informatičkim tvrtkama.Stoga je Open Source Osijek odlučili krenuti prvo s predavanjima i radionicama o. U trenutku nastanka ideje o pokretanju predavanja „“, sredinom 2013. godine, sva predavanja su se pretočila u knjižicu, koja je rasla i razvijala se sa svakim novim predavanjem i radionicom. Svako poglavlje je raslo jer je najbolje razumijevanje kada se pokaže na primjeru kao to funkcionira. Po završetku svakog pojedinog predavanja dodavana su i napredna poglavlja, koja nisu bila obuhvaćena u samom predavanju kako bi knjiga obuhvatila sve segmente.Kako se inicijativa kasnije spojila s udrugom Osijek Software City , njihove ideje o, prerasle su ugrupu koja i danas aktivno djeluju unutar Osijek Software Cityja, te na godišnjoj razini konstantno nadilazi tisuću polaznika.je rođeni 1975.g. u Osijeku. Od malena se bavio računalima prekopa do modernih. Opće poznati stručnjak na IT sceni sa znanjem eksperta na području Linux-a i računalnih mreža. Uvijek spreman pomoći i dijeliti svoje znanje kako bi se IT sektor što više širio i napredovao.Zaposlenik tvrtkena poziciji Inženjer računalnih mreža.Više detalja možete vidjeti na njegovom LinkedIn profilu