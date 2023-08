važnosti dojenja

Prvi tjedan kolovoza diljem je svijeta u znaku promicanjaza zdravlje i dobrobit djece i majki. U Osijeku je ovaj zadatak preuzeokoji je jučer na Trgu slobode obilježioi građankama te građanima nudio odgovore na razna pitanja o ovoj temi.Osim što je posvećen promicanju idejekaoza novorođenčad i dojenčad te promoviranjumajkama tijekom dojenja, ovaj tjedan za cilj imai izvan obitelji. Upravo u okviru projekta, Centar za nestalu i zlostavljanu djecu u partnerstvu snastoji dati podršku roditeljima informirati širu javnost te za majke stvoriti stvoriti sigurno okruženje za razgovor o dojenju, koje uz sve svoje ljepote nosi i izazove.Inače, preporuka je Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i UNICEF-a da početak dojenja bude u prvim satima života novorođenčeta te da se dijete u prvih 6 mjeseci života isključivo doji.– tvrde stručni suradnici projekta koji su tijekom godine realizirali i set besplatnih radionica za buduće roditelje o prehrani novorođenčeta i dojenju, babyhandlingu i privrženosti, razvoju djeteta u prve 3 godine i ulozi očeva, a kasnije i radionice za roditelje djece jasličnog uzrasta.– govore iz tima CNZD-a ističuči da je uz to i pokrenutapredviđena za 10 polaznika, a u njoj su mogli dobiti odgovore na pitanja o različitim aspektima odgoja djece. Upravo je višestruka popunjenost radionica za (buduće) roditelje dokaz da su projekti poput ovog i više nego potrebni jer pružaju znanja trudnoći, porodu, psihološkim i praktičnim pripremama te izazovima roditeljstva.– prepričavaju iz Centra koji projekt KLOKANICA – prvi koraci u roditeljstvu provode u partnerstu s Domom zdravlja Osječko-baranjske županije uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.Centar za nestalu i zlostavljanu djecu više od 10 godina pruža uslugu savjetodavnog rada na području Osječko – baranjske županije kroz rad. U njihovoj novoj zgradi u Višnjevcu (Ulica bana Josipa Jelačića 83) roditelji i djeca mogu potražiti pomoć i savjete o odgoju, odnosima u obiteljskom i partnerskom odnosu, roditeljstvu i izazovima u školskom okruženju.Savjetovalište za djecu i obitelj djeluju u Osijeku i Vinkovcima, a u protekle dvije godine, savjetovanje je zatražilo više od 100 roditelja i djece različite dobi i teškoća zbog kojih su zatražili pomoć stručnjaka centra – psihologa, socijalnih radnika, psihoterapeuta i odgajatelja.Roditelji i djeca se mogu uključiti u Savjetovalište na vlastitu inicijativu javljanjem naili na telefon, a na to ih mogu uputiti i nadležnii druge ustanove socijalne skrbi ili po preporuci škole koju dijete pohađa.