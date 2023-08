Mia Wild

Nisam išla u Sloveniju s razmišljanjem da moram obraniti zlato, nego napraviti ono najbolje što mogu. U stvari, nisam si željela napraviti presing, bez obzira koliko sam željela ponoviti prošlogodišnji uspjeh iz Slovačke. Mislim da sam mogla istrčati i brže i da ću to uskoro i pokazati. Sada mi slijedi Europsko juniorsko prvenstvo u Jeruzalemu. Trčat ću uz prepone i 200 metara i dvije štafete, a u mojoj disciplini cilj mi je zasad polufinale. Olimpijada? Zašto ne i o tomu razmišljati. Ima šanse, naravno, da jednog dana postanem i olimpijka, svakako tomu treba težiti. Sljedeće godine me očekuje Svjetsko prvenstvo u mome godištu, a trenutno sam peta na svjetskim tablicama, što me također čini sretnom

Sjajna sezona, od prvog mjeseca do danas, srušila je desetak državnih rekorda. Sve smo tempirali za ovo natjecanje, kako bismo obranili zlato. Nismo o tomu htjeli puno govoriti, naporno je radila, ali se na kraju isplatilo. Puno je dobrih atletičarki u ovoj disciplini, međutim, naš rad donosi rezultate i sve ide kako treba. Imamo mi u Klubu još dosta potencijala, pokazuju to i rezultati koje ostvaruju djevojke i dečki, samo neka nastave dobro i marljivo trenirati

Tekst i foto: AK Slavonija-Žito

Sjajnai njezin trenerimali suispred klupskih prostorija, nakon povratka iz Maribora i osvojenena. Okupili su se klupski članovi i ljudi iz logistike AK Slavonija Žito te predstavnici medija, baš kao i prije godinu dana kada je isti dvojac dočekan nakon trijumfa nau Banskoj Bistrici. Pisali smo već o svemu što je Mia uspjela ostvariti na tom natjecanju, još jednom potvrdivši da je među najvećim potencijalima hrvatske atletike. Među čestitarima su se i ovaj puta našli predstavnici Grada i Županije, direktor Športskih objekatai glavni tajnik Športske zajednice Osječko-baranjske županije, dakako uz klupsku predsjednicu, nezaobilaznu, izjavila je Wild.Sretan i ponosan bio je i Saša Šešum koji radi, što je posebno vidljivo kroz suradnju s Mijom. Ovaj je tandem po tko zna koji puta pokazao koliko je uspješan, a o krajnjim dometima se i ne razgovara, s obzirom na mogućnosti i silan potencijal državne reprezentativke iz naših redova., poručio je Šešum.