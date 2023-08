Dva prvenstvena kola i jedna europska utakmica

Opus Arenu

doživljaj

sjajna energija

vjetar u leđa i velika podrška

9222 gledatelja

12011

7882 člana

5648 vlasnika godišnjih ulaznica

NK Osijek

Tekst: NK Osijek

Foto: Igor Miličić/Foto-arhiv031

su iza nas, dočekali smo prekrasnuna kojoj smo odmah uvidjeli da jesame utakmice potpuno drugačiji nego do sada i na kojojs tribina uvelike diktira kako će se odvijati stvari na travnjaku. I za to smo zahvalni svima vama, našim vjernim navijačima, koji ste nam na početku sezoneu lovu na rezultatske ciljeve koje ćemo, čvrsto u to vjerujemo, zajedno ostvariti. Svoju privrženost klubu pokazujete na svakoj utakmici, po suncu i kiši, kod vodstva 6:1, ali i kod zaostatka 0:3. I na tome hvala!Sve to potkrijepili ste i brojkama koje su najbolji odraz toga koliko ste bliski klubu. Čakna utakmici protiv Slaven Belupa,na europskoj premijeri protiv ZTE-a, pa impresivnihu NK Osijek (najviše otkako se članstvo naplaćuje) teza utakmice Bijelo-plavih na Opus Areni čine nas itekako ponosnima.Učlanjivanje ui prodaja godišnjih ulaznica trajat će i dalje, radno vrijeme Ticket pointa (osim nedjelje) bit će od 10 do 18 sati, a sve kao priprema za nove izazove koji nas očekuju. Počevši s gostovanjem u Zalaegeszegu gdje idemo s ciljem da nastavimo svoj europski san...