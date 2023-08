Hrvatska juniorska reprezentacija

Svjetskom U19 prvenstvu

Hrvatska i Mađarska

pobijedila

Saša Ivanišević

Ana Burilović i Tonka Bošnjak

Saša Ivanišević

Čestitke djevojkama na pobjedi. Težak suparnik s kojim smo već igrali i znali smo što očekivati od njih. Bili smo cijelo vrijeme 'u igri', bili maksimalno skoncentrirani, a tu nam je i u presudnim trenucima pomogla publika koja je bila uz nas cijelo vrijeme.

Mara Štiglić

Jako smo zadovoljne pobjedom i time što smo dobro otvorile SP protiv Njemačke od koje smo izgubile prije tjedan dana na EYOF-u. Ovo nam je odlična motivacija za nastavak SP-a. Atmosfera je bila odlična i pozivamo sve da nas dođu pratiti u što većem broju.

Nigerije

nisu dobile

pobjedom je startala nakoje zajednički organiziraju. U skupini B, koje se igra u Osijeku, Hrvatska je s 3:0 (16, 16, 22)Njemačku u 1. kolu, revanširavši im se tako za nedavni poraz od 1:3 na nedavnom EYOF-u u Mariboru.Početak susreta krenuo je u klasičnom ispitivanju snaga u čemu su se bolje snašle suparnice, koje su povele s 4:0 i 8:3, nakon čega je izbornik naše reprezentacijezatražio prvu minutu odmora. Uspostavile su naše juniorke od tada ravnotežu, došle do 12:12, pa povele s 7:12 i 21:13, do konačnih 25:16. Drugi set protekao je u potpunoj dominaciji Hrvatske, 5:1, 18:11 i ponovno uvjerljivih 25:16. U trećem setu Njemice su povele s 9:5, i 12:7, vodile su i s 15:10, no Hrvatska ih sustiže na 17:17, odlazi na 20:19 do konačnih 25:22 i 3-0 u setovima.Hrvatska je u napadu imala 33 poena, suparnice 31, poeni od bloka 12, a Njemice 7, 8 as servisa prema 2 protivnica, koje su imale 22 pogreške, prema 14 naših.s 14 poena bile su najučinkovitije u našim redovima.Izbornik hrvatske reprezentacijenakon susreta je rekao: „Reprezentativkaje dodala: „U srijedu su Hrvatice trebale igrati protiv, no njihova reprezentacija nije stigla u Osijek jer su prekasno zatražile vize pa ih na kraju