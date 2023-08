Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

557 tisuća eura

zelenjivanje urbanih površina

ozelenjivanje takozvanih periurbanih površina

Ukupna vrijednost projekta je 700 tisuća eura, od čega je bespovratnih 80%, financirano sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Iz ovoga projekta, zasadit ćemo 1700 stabala.

Ivan Radić

U protekle 2 godine na području grada zasadili smo 1100 stabala tako da uistinu ovih 1700 stabala znači puno. Kroz projekt će se osim nabave zelenila financirati i svi radovi i repromaterijali vezani uz sadnju istog te će se informirati i educirati javnost vezano za klimatske promjene.

povećati bioraznolikost, smanjiti emisije CO2 te smanjiti efekte toplinskih otoka u urbanoj sredini

kupališta Copacabane

Dragan Vulin

Ono što je iznimno važno spomenuti da tijekom obnove, tijekom rekonstrukcije prve faze, a isto tako će biti u drugoj fazi, niti jedno jedino stablo nije uklonjeno. Naravno, stablo ne može u jednoj godini narasti i razviti se, ali kroz nekoliko godina će sigurno biti dovoljno hlada za sve kupače i posjetitelje našeg bazenskog kompleksa.

odobrio je Gradu Osijekuza dva projekta - ou širem središtu grada iu prigradskim naseljima. A sve to u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina na klimatske promjene.“- istaknuo je osječki gradonačelnikna konferenciji za novinare održanoj u osječkoj gradskoj Upravi.“- istaknuo je gradonačelnik Radić te dodao da sadnja kreće na jesen.Cilj ovoga projekta jeO ozelenjivanju popularnog osječkogizvijestio je zamjenik gradonačelnika. Naime, na Kopiki će do potpune rekonstrukcije, odnosno završetka druge faze obnove biti zasađeno gotovo 200 stabala.“- istaknuo je zamjenik gradonačelnika Vulin koji je dodao da je bazenski kompleks Copacabanu od 21. lipnja, kada je počela kupališna sezona, do danas posjetilo 25 773 kupača.