Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora Podružnica Osječko-baranjske županije

podizanje hrvatskog barjaka

Ivan Anušić

Dragan Vulin

znak sjećanja

Dalj

Uoči sutrašnjeg obilježavanja jedne od najtragičnijih epizoda Domovinskog rata u istočnoj Slavoniji, a to je masakr nad policajcima, civilima i braniteljima Dalja, danas podižemo barjak pored spomen-obilježja logorašima zatočenim tijekom rata. Naime, u Dalju i Erdutu je tih ratnih godina funkcioniralo devet logora i zatvora, a upravo ovdje su izvršeni neki od najtežih zločina nad civilima i braniteljima. Treba naglasiti da svi oni koji su stradali nisu i neće biti zaboravljeni, i o njima ćemo razmišljati i dalje te im odavati dužnu počast. Međutim, ono što se mora dogoditi nakon tako teških i krvavih zločina, počinjenih s predumišljajem, gdje su mučki ubijeni starci, žene i djeca, je da netko konačno odgovara za učinjeno. Nažalost, kao sudionik Domovinskog rata, svjestan sam da oni koji su činili zločine nad nama, danas slobodno žive, a to je činjenica koja strašno boli sve one koji su stradali i koji su izgubili svoje najmilije. To je nepravda koja će biti vječna dok se problem ne riješi i dok se ne kazne oni koji su krivi, a koji se trebaju ispričati za sva zlodjela i stati na stranu žrtve i pobjednika. Zbog budućnosti Hrvata i Srba u Hrvatskoj moramo riješiti taj problem i kamen spoticanja da bi buduće generacije mogle normalno surađivati i komunicirati

ne smijemo nikad zaboraviti

Samo sjećanjem i dostojnim obilježavanjem tragičnih događaja 90-ih godina prošlog stoljeća možemo spriječiti da se takvi zločini više nikada ne ponove

Nakon zločina počinjenog 1. kolovoza 1991. godine, u Dalju je došlo do masovnog zatvaranja i progona hrvatskih branitelja i civila, a otvoreno je devet logora kroz koje je prošlo više od tisuću ljudi. Nakon što smo 2009. godine postavili spomen-obilježje za sve stradale nakon tih događaja, ove godine podižemo hrvatsku zastavu kao simbol slobode, ponosa i pobjede u Domovinskom ratu. Na taj način šaljemo poruku da je ovo slobodna i suverena država koja će zauvijek takva i ostati

Damir Buljević

Tekst i foto: OBZ.hr

