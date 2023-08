od 1. do 6. kolovoza

Univerzijada

31. Svjetskim sveučilišnim igrama

najmnogoljudnijoj zemlji svijeta

najsretniji grad

18 sportova

AK Slavonija Žito

Lovro Nedeljković

Melani Bosić

Saru Aščić

Ivana Paravca

Atila Salaj

Raspored nastupa (po našem vremenu):

Utorak , 1. kolovoza 2023.

Četvrtak , 3. kolovoza 2023.

Petak , 4. kolovoza 2023.

Subota , 5. kolovoza 2023.

Tekst i foto: AK Slavonija-Žito

U kineskom Chengduubit će održana. Riječ je od, inače prvom velikom natjecanju u drugojnakon ukidanja ograničenja uvjetovanih pandemijom COVID-19. Za Chengdu, inače, Kinezi kažu da je njihov, a u njemu s pripadajućom okolicom živi čak 21 milijun stanovnika!Ukupno je predviđeno, među kojima je, dakako, i atletika. Hrvatsku će u „kraljici sportova“ predstavljati petero reprezentativaca, od kojih čak četvero dolazi izje prijavljen za 3000 metara sa zaprekama,će trčati na 200 metara,očekuje nastup u skoku u vis, au skoku s motkom. S njima je u daleku Kinu otputovao i trenerPrvi će na borilišta izaći Nedeljković koji je ove sezone imao određenih problema s ozljedama koje su ga malo poremetile u planovima, pa ćemo vidjeti koliko će to utjecati na njegovu formu za Univerzijadu. Bosić je imala više dobrih utrka posljednjih mjeseci i bez obzira što nije uspjela izboriti normu za Europsko prvenstvo do 23 godine, ispunila je ona osnovna klupska očekivanja. Sara Aščić je, pak, u dva navrata postavljala novi klupski rekord u visu, državna je viceprvakinja s konstantno visokom formom, apsolutno motivirana nastaviti seriju zapaženih skokova. Što se tiče Paravca, on također do sada ima uspješno ljeto, budući da je bio deveti na EP za mlađe seniore dok je na domaćoj sceni odmah iza iskusnog klupskog kolega Ivana Horvata.15:00 - 3000m zapreke kvalifikacijeLovro Nedeljković4:10 - 200m kvalifikacijeMelani Bosić13:25 – skok u vis kvalifikacijeSara Aščić12:05 – skok s motkom finaleIvan Paravac