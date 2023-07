navijači Osijeka

Rudešom

šoka i nevjerice

učestale pogreške

Opus Arene

Bijelo-plavi

sjajnim preokretom

Mijo Caktaš

Jako zanimljiva utakmica za gledatelje koji su mogli uživati s obzirom na sedam postignutih golova. Loše smo ušli u susret, protivnik je to kaznio, no kasnije smo se stabilizirali, pokazali momčadski duh i karakter i na kraju okrenuli sve u svoju korist. Treba čestitati i Rudešu na muškoj i hrabroj igri, početno su nas iznenadili, stekli neočekivanu prednost, ali smo u drugom poluvremenu pokazali da smo kvalitetnija momčad i da se i nas nešto pita na terenu. Ne znam koliko je, s obzirom na sve, zasluženo ili ne, ali je pobjeda naša

Vjerovali smo da možemo do preokreta

Mierez

smanjio rezultat

Sigurno nam je taj gol dao nadu da u nastavku može sve nadoknaditi, pa čak i preokrenuti. Vjerovali smo u to i treba čestitati dečkima koji su to odradili na terenu. Dali smo zadnji atom snage i zaista možemo biti zadovoljni kako je sve završilo.

76., 83. i 88. minuti

Hvala na čestitkama! Najbitnije je da smo danas pobijedili i da s pozitivnom energijom odlazimo u Mađarsku na uzvrat sa ZTE-om. Momčad je odigrala karakterno, borili smo se do kraja i izborili pobjedu, a sada se okrećemo sljedećem protivniku. Sve je ovako puno ljepše, idemo u Zalaegerszeg puni optimizma. Imamo minimalnu prednost i dati ćemo sve od sebe da se plasiramo u sljedeći krug u Europi.

Tekst i foto: NK Osijek

Koliko su puta tijekom utakmicemijenjali raspoloženje tijekom ogleda su Kranjčevićevoj, nije teško zamisliti. Od onogda je domaćin u 39. minuti nestvarno vodio s 3:0, vješto i znalački koristećinaše momčadi koja je u tom razdoblju igre bila neprepoznatljiva u odnosu na prethodne oglede s. No, sve se ipak promijenilo do kraja dvoboja isustigli do sva tri boda. Junak ove pobjede svakako je bio trostruki strijelackoji je ušao u drugom poluvremenu., rekao je Caktaš.Za Osijek je, pokazalo se, bilo vrlo bitno što jeu samoj završnici prvog dijelana 3:1 i ostavio nam nadu da se nešto bitnije može promijeniti u drugom poluvremenu.Mijo je u 12 minuta postigao hat-trick, zabijajući u! Pokazao je naš rutiner kakav je strijelac i koliko nam može značiti u trenucima kada se mnogo toga čini izgubljenim.