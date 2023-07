Mia Wild

Tekst i foto: AK Slavonija-Žito

ponovno jena! Sprintericai hrvatska reprezentativka u Mariboru je osvojilana 100 metara s preponama, podijelivši prvo mjesto s Francuskinjom. Obje su istrčale vrijeme 13,22 baš kao i trećeplasirana Poljakinja! Odlučivale su doslovno tisućinke sekunde i foto-finiš, a o konačnom poretku vijećalo se čak četiri sata, što dovoljno govori kakva je dramatika bila. Snimka se pregledavala „“ puta, da bi se potom donijela konačna odluka.Nikada ranije se nije dogodilo u atletskom natjecanju na EYOF-u netko obraniu nekoj disciplini. Uspjelo je to Miji koja je prošle godine slavila i u slovačkoj. Podrazumijeva se da je ponovno postavila i državni rekord u konkurenciji mlađih juniorki, uz podsjećanje da je to učinila i dan ranije u kvalifikacijama s rezultatom. Osim toga, to je i najbolji doseg jedne mlade atletičarke na 100 prepone u okviru Europskog olimpijskog festivala uopće, što također treba posebno naglasiti. Možemo, dakle, zaključiti da je trenersjajno tempirao formu svoje učenice koja naprosto blista tijekom cijele sezone., komentirala je Mia.Što se tiče infarktne završnice, s tri najbrže djevojke koje su imale potpuno, naša reprezentativka priznaje da takvu dramatiku još nije doživjela na stazi…Prije godinu dana Wild je bilana EYOF-u u Banskoj Bistrici, a sada je ostala na tronu, što dovoljno govori o njezinoj vrijednosti i potencijaluMia je trčala i u hrvatskoj štafeti 100-200-300-400 metara zajedno s. S novim državnim rekordom 2:11,53 plasirale su se u finale i zauzele osmo mjesto čime su također potpuno zadovoljne.