Album „“ je nastao spontano krozdvojice glazbenika () koji su dugi niz godina dio osječke glazbene scene u različitim sastavima i žanrovima.Album sadrži(10 + 1 bonus traka) potpuno različitih žanrova. Odrađen je kompletnometodom, od glazbe, aranžmana, izvedbe, mixa i masteringa, videoprodukcije, covera...ergo, Uradi (se) sam. Tematski gledano, album je prožet bizarnim i humorističnim tematikama svakodnevice, a kroz njega se provlače raznorazni žanrovi: rap, trap, pop, dance, punk, rock, disco…Ovaj debitantski projekt bio je najavljen singlom i spotom „1. Eric Claptoman2. Na kraju nigdje Egipta3. Krülstein4. Nedjeljom u 25. c6. Kad se Perla zapjeni7. Strizivojna8. Chupa Chups9. Ko Kain i Abel10. Evanđelje po Phanu11. Rimtujojtuki (bonus traka)Cijeli album možete poslušati ovdje Intervju možete pogledati ovdje