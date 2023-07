modernizaciji tramvajske infrastrukture

Zbog radova naprivremeno sena dijelu Vinkovačke ceste, na dionici, u razdoblju. godine.Ova privremena regulacija prometa uspostavlja se zbog radova nana Vinkovačkoj cesti u okviru projekta „“ vrijednog oko. Ti su radovi preduvjet za dolazak niskopodnih tramvaja u Osijek.- autobusna linija 3: ČEPIN 3-4 - MIO - IND. ZONA NEMETIN - TENJA 4-3- autobusna linija 4: BRIJEŠĆE - TENJA 4-3- autobusna linija 6: IVANOVAC – TVRĐAVICA, i- autobusna linija 7: DRINSKA – USKE NJIVE – DRINSKA, kao i- tramvajske linije 2 (voze autobusi): BIKARA - TRG Lj. GAJA - UL. HRVATSKE REPUBLIKEObilazak zone radova za autobusne linije 3, 4 i 6: u dolasku prema Gajevom trgu, počinje na Vinkovačkoj cesti od autobusnog stajališta Gacka ul. istok – desno Drinskom ulicom (bez zaustavljanja na Drinskoj ulici) – lijevo Ul. kneza Trpimira – lijevo Vukovarskom gdje se koristi autobusno stajalište Ul. kneza Trpimira sjever (Euro dom) – dalje bez zaustavljanja lijevo Gundulićevom ulicom – desno Ul. Prolaz A. Slavičeka – te desno od Ul. Hrvatske republike uz korištenje svih stajališta i dalje po trasama linija do krajnjih odredišta. Dodatno preusmjerenje na autobusnoj liniji 4: BRIJEŠĆE - TENJA 4-3, obavljat će se prema sljedećem: iz ulice Vukovarska cesta – desno Ul. kralja P. Svačića prema Tenji. Iz Tenja prometuje Ulicom kralja P. Svačića do ulice Vukovarska cesta, i dalje prema Gajevom trgu. U oba smjera ukidaju se autobusna stajališta: Ul. J. Huttlera sjever i jug, Ul. F. K. Frankopana istok i zapad te Ul. J. Reihl-Kira sjever i jug, a uvodi se autobusno stajalište Ul. I. G. Kovačića istok i zapad u Ul. kralja P. Svačića.Također napomena svim putnicima na navedenim linijama, koji su na svojim polascima imali potrebuu vršnim vremenima na Gajevom trgu prema Bijelom Brdu ili Tenji, da će isto morati obavljati izlaskom na stajalištu Ul. kneza Trpimira sjever (Eurodom), te ponovnim ulaskom na stajalištu Ul. kneza Trpimira jug (kod tenka).: Ul. Hrvatske republike – lijevo Ul. Prolaz A. Slavičeka gdje se ponovno koristiumjesto stajališta Ul. Hrvatske republike sjever – te dalje bez zaustavljanja, lijevo Gundulićevom ulicom – Vukovarskom – Trpimirovom – Drinskom – lijevo Vinkovačka cesta gdje se koristi autobusno stajalište Gacka ulica zapad i dalje sva stajališta do krajnjih odredišta linija.: od Drinske ulice do Gajevog trga prometuje redovnom trasom. S Gajevog trga prometuje: Ul. Hrvatske Republike – lijevo Ulica Prolaz A. Slavičeka gdje se ponovno koristi zamjensko autobusno stajalište umjesto stajališta Ul. Hrvatske Republike sjever – te dalje bez zaustavljanja, lijevo Gundulićevom ulicom – Vukovarskom – Trpimirovom – Drinskom ulicom sve do polaznog stajališta Drinska ulica (Dom umirovljenika).: od Bikare do ulice Vinkovačka cesta prometuje redovnom trasom, te dalje desno Drinskom ulicom (bez zaustavljanja na Drinskoj ulici) – lijevo Ulica kneza Trpimira – lijevo Vukovarskom (koristeći sva stajališta) preko Gajevog trga – Ulica Hrvatske Republike – Županijskom do kružnog toka Đakovština, te u povratku Županijskom – desno Gundulićevom gdje koristi privremeno autobusno stajalište Gundulićeva 5a (OŠ "A. Mihanovića") kao zamjensko stajalište za Autobusni i Željeznički kolodvor – te dalje bez zaustavljanja Vukovarskom – Trpimirovom – Drinskom do stajališta Gacka ulica zapad (zamjensko stajalište za stajalište Mačkamama zapad) – te se na dalje na redovnoj trasi linije do Bikare koriste sva stajališta.Navedena preusmjerenja važe do završetka radova.