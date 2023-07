Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Znanstveni centar izvrsnosti za personaliziranu brigu o zdravlju

glikoznanosti

Gordan Lauc

istraživanjem, proizvodnjom i medicinskim testiranjem funkcionalne hrane

Ines Drenjančević

Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek, Odjelu za kemiju i Medicinskom fakultetu u Osijeku

personaliziranu brigu o zdravlju

nove metode

analitičke tehnologije

Genosov Laboratorij za istraživanje glikoznanosti

Farmaceutsko-biokemijskim fakultetom

200.000 osoba

središnji laboratorij

prošireno iskustvo

masene spektrometrije

multipleksirane instrumente

genetike i epigenetike glikozilacije proteina

2.000

10.000 osoba

više od 100 sojeva miševa

mišji IgG

glikozilacija u bolestima

Circulation, Circulation Research, Gastroenterology, Diabetes Care

Dječjoj bolnici Srebrnjak

farmakogenetici astme

Specijalna bolnica „Sveta Katarina“

personalizirane zdravstvene skrbi

cjelogenomskoj analizi

važnost staničnog imuniteta

unapređenju zdravlja i fizičke spremnosti

hranjivih tvari

Istraživačke skupine Medicinskog fakulteta Osijek

Ines Drenjančević

randomizirane, kontrolirane, dvostruko slijepe intervencijske kliničke studije

igurna za zdravlje

Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek

Zlate Kralik

nutricinima

jaja i pilećeg mesa

Farma konzumnih jaja Marijančanka d.o.o.

farma Agro-Ore d.o.o.

biljna ulja i riblje nerafinirano ulje

lanenog, repičinog i ribljeg ulja

oksidaciji

antioksidansi

obogaćivanja jaja s nutricinima

TETRA SL

kavezima, hranu i vodu

16 sati svjetla i 8 sati tame

omega-3 masnim kisleinama, selenom, luteinom i vitaminom E

farmi Agro-Ore d.o.o

muški Ross 308 pilići

kvalitete pilećih trupova

Aleksandra Sečenjija

Olivera Galović

klasičnu digestiju

personaliziranoj brizi za zdravlje

dva nova senzora

obogatiti jaja i pileće meso

Ines Drenjančević

Gordan Lauc

Zlata Kralik

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

[Sponzorirani članak]

Na2015. godine osnovan je. Centar okuplja znanstvenike dvije istraživačke jedinice. Istraživačka jedinica 1 okuplja znanstvenike koji se bave istraživanjem u. Voditelj IJ1 je prof.dr.sc., a istraživanja se provode u Zagrebu na nekoliko lokacija. Istraživačka jedinica 2 okuplja znanstvenike koji se bave. Voditeljica IJ2 je prof.dr.sc., a znanstvenici ove IJ svoja istraživanja provode u Osijeku na tri lokacije,Cilj istraživanja ZCI zabio je otkritiza razvoj personaliziranog pristupa u liječenju bolesnika te prevenciju bolesti funkcionalnom hranom, kao i otkrivanje novih biomarkera za praćenje bolesti.U okviru aktivnosti IJ1- Istraživanje u glikoznanosti, istraživači pod vodstvom prof. dr. sc. Gordana Lauca bavili su se razvojemza glikoproteomiku. U posljednjih deset godinarazvio se u globalnog lidera u visokoprotočnoj glikomici. U suradnji s, u posljednjih deset godina proveli su analizu glikana na više od, Genos je sada takođerza visokoprotočnu glikomiku u globalnom Projektu ljudskog glikoma.Značajno jeu detaljnoj strukturnoj karakterizaciji glikana pomoćute razvijeno još više visokoprotočnih metoda koje koristeza kapilarnu elektroforezu. Prvi koraci prema potpunoj automatizaciji već su poduzeti. Razvijene su metoda za analizu podataka. Primjena novih sofisticiranih metoda na velike skupove glikomskih podataka omogućila je evaluaciju nekih dosadašnjih spoznaja i predlaganje promjena u poznatim glikozilacijskim putovima. Provedena su istraživanjaNizom studija povećana je veličina uzorka s prvobitnihna prekoi proširena mreža gena odgovornih za glikozilaciju IgG. Paralelno s tim proveli smo studiju nakoja je pokazala da se glikom IgG nasljeđuje kao kompleksno svojstva i da preslagivanje alelnih varijanti činistrukturno i funkcionalno vrlo različitima u različitim sojevima. Međuindividualne razlike u glikomu IgG djelomice su određene varijacijom u genskom slijedu, ali velik dio je pod utjecajem okoline koji se vjerojatno nasljeđuje putem epigenetičkih modifikacija tijekom ciklusa stanica, uz pomoć različtih alataza epigenetsko uređivanje koji su objavljeni u prominentnim časopisima. Ti se alati trenutno koriste za modulaciju glikozilacije IgG-a proizvedenog in vitro.Osim mapiranja mreže gena koji reguliraju glikozilaciju IgG, analizirali je i gensku regulaciju ukupne glikozilacije proteina u plazmi. Konačno,pokazala je putem studija glikozilacije proteina u karcinomu debelog crijeva, upalnim bolestima crijeva, dijabetesu, kardiovaskularnim bolestima, bolovima u donjem dijelu leđa i nekoliko drugih bolesti značajne promjene u glikanima, a što je posebno značajno, neke od tih promjena bile su vidljive čak i do deset godina prije postavljanja dijagnoze bolesti.Rezultati su objavljeni u nizu istaknutih publikacija u vodećim časopisima, uključujućii druge.provedeno je i istraživanje o, uočeni su novi, specifični fenotipovi bolesti te su izrađeni složeni prediktivni modeli korištenjem metoda strojnog učenja za predviđanje terapijskih ishoda s obzirom na inicijalne kliničke karakteristike u djece s astmom. Provedeno je i pilot istraživanje povezanosti određenih epigenetskih markera na uspješnost terapije te istraživanje o obrascima senzibilizacije na određene alergene (inhalacijske, nutritivne) i njihovoj povezanosti s razvojem specifičnih kliničkim fenotipova u djece., kao lider u području personalizirane medicine, proteklih 6 godina intenzivno se bavila istraživanjima i razvojem inovativnih pristupa u cilju pružanja. Njihova posvećenost, farmakogenomici, nutrigenomici, staničnoj terapiji i prediktivnim/dijagnostičkim testovima omogućila im je ostvarenje značajnih rezultata. Primjerice, studija o COVID-19 naglašavakao ključnog čimbenika u dugotrajnoj zaštiti od bolesti, a provedena kohortna studija ukazala je na važnost staničnog imuniteta u sprečavanju zaraze te identificirala ulogu IFN-γ u tom procesu. Također, uspješno su objavili rad o liječenju rijetkog poremećaja homeostaze kolesterola uzrokovanog mutacijom gena CYP27A1 terapijom s kenodeoksikolnom kiselinom. Njihova istraživanja u polju regenerativne medicine također su donijela značajne rezultate. U radu objavljenom u časopisu ” Genes”, proučavali su mehanizme djelovanja i kliničke učinke mezenhimalnih matičnih stanica u liječenju osteoartritisa.U okviru ovog cilja IJ2 svoja istraživanja bazirala je namladih zdravih ispitanika, sportaša, te poboljšanju zdravlja kod kardiovaskularnih bolesnika konzumacijom funkcionalne hrane.Osnovna uloga hrane je osiguravanjedovoljnih za podmirivanje nutritivnih potreba pojedinca. Funkcionalna hrana predstavlja proizvode koji u svom sastavu imaju povećan sadržaj nekog nutricina koji pozitivno djeluje na fiziološke funkcije organizma, a samim tim i na zdravlje konzumenta.pod vodstvom prof. dr.sc.su tijekom provedbe projekta ZCI za personaliziranu brigu o zdravlju ispitivale funkcionalnu hranu (kokošja jaja obogaćeno nutrijentima- omega-3 polinezasićenim masnim kiselinama (n-3 PUFA), bez ili sa selenom, luteinom i vitaminom D, te pileće meso obogaćeno n-3 PUFA ili karnozinom i utjecaj konzumacije na mikrovaskularnu i makrovaskularnu reaktivnost te biljege endotelne funkcije, upale i rezolucije upale, oksidativni stres i antropometrijske parametere kod različitih skupina ispitanika. Provedene sukoje su rezultirale s više obranjenih doktorata te publikacijom brojnih radova u visokorangiranim međunarodnim časopisima te diseminacijom tih rezultata na različitim domaćim i međunarodnim konferencijama. Rezultati ovih istraživanja pokazuju da je konzumacija jaja u umjerenim količinama si kod zdravih ispitanika, ali i kod kardiovaskularnih bolesnika. Kod konzumacije obje vrste nutritivno obogaćenih jaja dolazi do poboljšanja mikrovaskularne reaktivnosti, smanjenja proizvodnje upalnih citokina i povećanja proizvodnje citokina i medijatora koji vode rezoluciji upale, poboljšanja lipidnog profila (posebice vidljivo kod kardiovaskularnih bolesnika) te u određenoj mjeri, poboljšanja oksidativnog statusa. Rezultati konzumacije pilećeg mesa obogaćenog n-3 PUFA su slični već navedenima. Rezultati projekta korišteni su kao osnova za prijavu novih institucijskih i međunarodnih znanstvenih projekata.Istraživači napod voditeljstvom prof.dr.sc.u okviru svojih aktivnosti na projektu ZCI za personaliziranu brigu o zdravlju bili su angažirani da proizvedu jaja i pileće meso obogaćenoi u suradnji s Medicinskim fakultetom u Osijeku dokažu da ovi proizvodi imaju pozitivan utjecaj na zdravlje konzumenata. Konzumna jaja obogaćena su omega-3 masnim kiselinama, ali i kombinacijom četiri nutricina (omega-3 masnim kiselinama, selenom, luteinom i vitaminom E). Pileće meso obogaćeno je omega-3 masnim kiselinama, selenom i karnozinom.Za provedbu eksperimentalnog dijela istraživanja, proizvodnju, ugovorene su dvije farme.iz Marijanskog Ivanovca sudjelovala je u proizvodnji jaja obogaćenih omega-3 masnim kiselinama, i u proizvodnji jaja obogaćenih s 4 nutricina, dok jeiz Velikog Bukovca bila angažirana kod proizvodnje pilećeg mesa obogaćenog omega-3 masnim kiselinama, selenom i karnozinom. Za savjetodavni rad i koordinaciju hodograma aktivnosti na terenu angažirana je tvrtka Nutricin j.d.o.o. iz Darde. S obzirom da je u jajima i pilećem mesu moguće povećati sadržaj nutricina ukoliko se dodaju u krmne smjese za perad, pod vodstvom tima FAZOS dizajnirane su različite krmne smjese za nesilice i tovne piliće čijom konzumacijom je perad povećala sadržaj omega-3 masnih kiselina, selena, luteina i vitamina E u jajima, te omega-3 masnih kiselina, selena i karnozina u pilećem mesu.U hranidbi peradi korištena su. Hranidbom peradi krmnim smjesama s dodatkommoguće je povećati sadržaj n-3 PUFA u jajima i pilećem mesu. Biljna ulja (repičino i laneno) u svom profilu sadrže veći udio α-linolenske (ALA) masne kiseline koja je esencijalna za ljude, dok riblje ulje obiluje eikosapentaenskom (EPA) i dokhosaheksaenskom (DHA) masnom kiselinom. Za uravnoteženu prehranu nutricionisti preporučuju da omjer ∑n-6/∑n-3 PUFA iznosi 4-5:1.Poznato je da su n-3 PUFA podložnepa se u krmne smjese dodajukao što su selen, lutein i vitamin E. Dodatkom navedenih nutrijenata u smjese za perad smanjuje se oksidacija masti u jajima i mesu, ali se i značano povećava njihov sadržaj u navedenim proizvodima. Karnozin je prirodni mišićni protein koji u organizmu ima ulogu višestruku od kojih je antioksidativna najvažnija jer usporava proces starenja, pa se smatra da karnozin ima “anti-ageing” efekt. Dodatkom amino kiselina L-histidina i β-alanina u krmne smjese za piliće može se povećati sadržaj karnozina u mesu.U istraživanjukorištene su nesilice hibrida, koje su držane u obogaćenimdobivale su po volji, a kontrolna i pokusne skupine držane su u istom objektu s istim mikroklimatskim uvjetima. Režim osvjetljenja primijenjen tijekom pokusa bio je. Eksperimentalno razdoblje testiranja svake krmne smjese trajalo je minimalno 4-5 tjedana. Kroz pilot projekte, na farmi je provedeno testiranje više od 30 različitih krmnih smjesa. Krmna smjesa koja je pokazala najbolje obogaćivanje jaja omega-3 PUFA korištena je u procesu proizvodnje omega-3 jaja, dok je krmna smjesa koja je pokazala najbolje obogaćivanje jaja s četiri nutricina korištena u procesu proizvodnje jaja obogaćenih. Osim na farmi istraživanja tima FAZOS su obuhvaćala analize u laboratoriju, gdje su utvrđivani pokazatelji kvalitete jaja, senzorne analize i analize profila masnih kisleina u krmnoj smjesi i jajima.Obogaćivanje pilećeg mesa nutricinima provedeno je nau Velikom Bukovcu. Na farmi su tovljeni. Tov pilića obavljao se na podu, hranu i vodu pilići su dobivali po volji, a kontrolna i pokusne skupine držane su u istom objektu s istim mikroklimatskim uvjetima. Eksperimentalno razdoblje testiranja svake krmne smjese trajalo je 6 tjedana. Kroz pilot projekte, na farmi je provedeno testiranje više od 25 različitih krmnih smjesa. Krmne smjese korištene u pokusu bile izbalansirane na razini minimalno 21,02% sirovih proteina starter smjesa i 18,05% sirovih proteina finišer smjesa. Krmne smjese (finišeri) koje su pokazale najbolje obogaćivanje mesa s nitricinima korištene su u procesu proizvodnje pilećeg mesa obogaćenog omega-3 PUFA, selenom i karnozinom. Nakon svakog turnusa, pilići su transportrani do klaonice, gdje su na liniji klanja utvrđeni pokazatelji. U laboratoriju su na uzorcima mesa utvrđeni tehnološki pokazatelji kvalitete, oksidacija masti i profili masnih kiselina, selena i karnozina.Tijekom projekta uspješno su izvršene analize svih uzoraka jaja i pilećeg mesa na Odjelu za kemiju Sveučilišta u Osijeku u okviru aktivnosti istraživačke grupe pod vodstvom doc.dr.sc.. U grupi Odjela za kemiju doc. dr. sc.radila je na pripremi uzoraka i analizi vitamina E, luteina i kolesterola u uzorcima jaja pomoću HPLC, karnozina i anserina u uzorcima pilećeg mesa pomoću (UPLC), te pripremi uzoraka jaja i hrane za kokoši nesilice za analizu profila masnih kiselina pomoću plinske kromatografije (GC). Metodu za određivanje sadržaja kolesterola poznatu iz stručne literature je modificirala. Sudjelovala je i u uhodavanju protokola za određivanje vitamina E u uzorcima seruma i određivanju sadržaja luteina u uzorcima seruma pomoću HPLC s grupom s Medicinskog fakulteta Osijek.Rad na novim analitičkim tehnikama proveden je u više faza. Prva faza je uključivala razvijanje metode za određivanje selenija u uzorcima jaja. Određivanje je provođeno fluorimetrijskom metodom nakon derivatizacije selenija fluorescentnim indikatorom.Određivanju je prethodila priprema uzoraka koja je uključivalauz uporabu jakih anorganskih kiselina i mikrovalnu digestiju. S obzirom na ideju projekta o, provedena su i dodatna istraživanja koja su uključivala razvojza određivanje anionskih tenzida. Anionski tenzidi su najčešće korištene površinske aktivne tvari, a najviše se koriste u sredstvima za pranje i proizvodima za osobnu njegu. Prvi razvijeni senzor bio je klasičan potenciometrijski senzor koji je kao senzorski materijal sadržavao novosintetiziranu kvaternu amonijevu sol, a drugi je bio senzor s čvrstim kontaktom i senzorskim materijalom modificiranim višestjenčanim ugljikovim nanocjevčicama. Provedene su i mnoge druge kemijske analize koje su bile nužne za provođenje partnerskih aktivnosti.Koncept funkcionalnih peradskih proizvoda u našem istraživanju imao je za ciljnutricinima i potvrditi njihov zdravstveni benefit, što smo u istraživanju i postigli. Nadalje, konzumacija obogaćene hrane ima značajan utjecaj na glikozilaciju proteina plazme i imunoglobulina, što ukazuje na sinergizam aktivnosti provodenih u obje istraživačke jedinice. Time se približavamo pojmu personalizirane medicine, jer se omogućuje individualno praćenje učinaka prehrane na kardiovaskularno i imunološko zdravlje. Rezultati projekta imaju značajan učinak i na društveno ekonomski život, jer omogućava promociju proizvoda i njihovo plasiranje na tržište.Autori članka: Prof.dr.sc., prof. dr.sc., voditelji ZCI za personaliziranu brigu o zdravlju i prof.dr.sc., voditeljica tima FAZOS.Znanstveni centar izvrsnosti (ZCI) za personaliziranu brigu o zdravlju je interdisciplinarni centar izvrsnosti iz područja biotehničkih i biomedicinskih znanosti – ​KK.01.1.1.01.0010Zamišljen je kao efikasni način prijenosa znanja i kompetencija stečenih u biotehničkim znanostima na temeljna i primijenjena biomedicinska istraživanja u kojem su istraživačke grupe komplementarne. Jedan od primjera sinergističke aktivnosti između znanstvenih jedinica ZCI je mogućnost analize glikanskih biomarkera u evaluaciji učinaka primjene funkcionalne hrane kod zdravih ispitanika i bolesnika. Kako je riječ o inovativnom i originalnom pristupu hrani, radom ovog centra povećat će se međunarodna znanstvena te gospodarska konkurentnost naše regije, a time i cijele Hrvatske.