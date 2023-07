nova odredba Zakona o trgovini

zatvorene

16 nedjelja

otvorena

tržnica

Osječka Tržnica

„ Objekt zatvorene tržnice – poslovne zgrade u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2023. godine radit će prema sljedećem rasporedu :



- u unutarnjem dijelu poslovne zgrade rad s kupcima odvija se od 7,00 do 13,00 sati radnim danom (ponedjeljak – subota), uz napomenu da je svaki prvi ponedjeljak u mjesecu neradni dan radi provođenja dezinsekcije i deratizacije u objektu, osim na dan 7. kolovoza 2023. godine.



- sve parne nedjelje u mjesecu srpnju, kolovozu, rujnu, listopadu i studenom odnosno 2. srpnja, 16. srpnja i 30. srpnja, 6. kolovoza, 20. kolovoza, 10. rujna, 24. rujna, 8. listopada 22. listopada, 12. studenog i 26. studenog su neradne .



- sve neparne nedjelje u mjesecu srpnju, kolovozu, rujnu, listopadu i studenom te sve nedjelje u mjesecu prosincu odnosno 9. srpnja, 23. srpnja, 13. kolovoza, 27. kolovoza, 3. rujna, 17. rujna, 1. listopada, 15. listopada, 29. listopada, 5. studenog, 19. studenog, 3. prosinca, 10. prosinca, 17. prosinca, 24. prosinca i 31. prosinca su radne . Rad s kupcima nedjeljom odvija se od 7,00 do 13,00 sati.



Priprema robe i čišćenje prodavaonica odvija se jedan sat prije početka rada s kupcima odnosno jedan sat poslije završetka rada s kupcima;



Vanjske prodavaonice u poslovnoj zgradi zasebno određuje svoj raspored rada unutar okvirnog radnog vremena od 6,00 do 20,00 sati radnim danom te radnim nedjeljama od 7,00 do 13,00 sati .

Početkom srpnja na snagu je stupila, prema kojemu bi nedjeljom u pravilu bile, a trgovci će moći izabratikada će njihova vrata ipak biti. Osim trgovina, neradne nedjelje ima iobjavila je koje će to nedjelje zatvoreni dio glavne tržnice raditi, a kada ne.Sve ostale detalje možete pronaći na web stranici Tržnice