U dosta ujednačenoj prvoj rundi u jednom trenutku Laura se poskliznula na borilištu i rukom dotaknula pod što su sudci okarakterizirali kao pad i Lauri dodijelili opomenu što je značilo da španjolka vodi s 1:0. Laura kreće u napad u kontri španjolka pravi udarac rukom koji Španjolki pokrajnji sudci boduju za 2:0. Laura kreće na sve ili ništa i u jednom trenutku španjolka diže nogu prema glavi Laure i u toj akciji elektronika nije digla bodove, ali je trenerica Španjolke tražila pogodak koji su sudci nakon pregledavanja snimke uvažili i to je bilo konačnih 5:0 u prvoj rundi. Kako se radi po principu dvije dobivene runde od tri, u drugoj rundi Laura početkom runde vodi sa 3:0 i onda španjolka izjednačuje i pri neriješenom rezultatu događa se čudna situacija u kojoj prvo španjolka dobiva bod za šaku koju nitko u dvorani nije vidio, a u nastavku akcije diže nogu i pogađa Laurino rame gdje nema senzora za bodove, na što trenerica Španjolke podiže karton za video replay i ponovno sudac na video replayu i samo on, vidi na jednoj od tri kamere doticaj noge i glave (iako ga nije bilo) i ponovno diže 3 boda za udarac u glavu Španjolki. Na tu odluku se žali Laurin trener kojem glavni sudac oduzima karton za video replay kao zaštitu svoga kolege na video replayu. U tom trenutku španjolka vodi 7:3 i tu prednost zadržava do kraja runde. Poslije ove borbe španjolka dolazi do finala i na kraju osvaja srebrnu medalju.

Od 20.07. do 23.07. 2023. u Zagrebu se održavalo natjecanje pod nazivoms u četiri borilačke vještine:. Na natjecanju je bilo prisutnoiz 31 zemlje. Na tom natjecanju nastupilo je iu taekwondou s predstavnicomu kategoriji -67kg. Natjecanja su se održavala u četiri različite dvorane. Karate u dvorani „Bojan Stranić“, judo u „Domu športova“, kickboxing na kineziološkom fakultetu i taekwondo u dvorani „Trešnjevka“.Natjecanje u taekwondou počelo je 21.07. s natjecanjem u. Na kraju dana hrvatski studenti imali su jednuu kreativnim formama) i jednu(Borna Pečko u standardnim formama).Drugog dana natjecanja počela su natjecanja u borbama.nastupa trećeg dana, a ždrijeb joj je donio Španjolkus University of Valencia.Na kraju natjecanja u borbama hrvatski studenti osvajaju jednu zlatnu medalju-62kg. i pet srebrnih medalja (-54kg.,-63kg.,-74kg,-87kg i+87kg).