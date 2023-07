Sportsko ljeto na Sokolu

Ove godine sam prvi puta bila na Sportskom ljetu na Sokolu početkom ljeta i bilo mi je super. Upoznala sam puno prijatelja, naučila raditi zvijezdu i stoj na rukama te vidjela puno životinja u zoološkom vrtu. Jedva čekam kraj ljeta da ponovo idem na ljetni kamp u Sokol.

Karla (11)

tradicionalno obilježavaidealnim omjeromSportsko ljeto na Sokolu ljetni je kamp namijenjen djeci, a provodi se krozu vrhunskom sportsko – rekreacijskom objektu Sokol Centar Osijek (Kralja Zvonimira 5 u Osijeku).- posjete ZOO vrta,- igre u Drvenparku,- radionicom „Mali graditelji – izrada 3D karte grada“ i sl.Osim navedenog, kamp obuhvaća i tradicionalne aktivnosti poput“, izjavila je, polaznica kampa.- TERMIN I: 14. – 18. kolovoza 2023. godine- TERMIN II: 21. – 25. kolovoza 2023. godine- TERMIN III: 28. kolovoza – 1. rujna 2023. godineKotizacija za kamp iznosi(5 dana – poludnevni boravak do 12h) ili(5 dana – cjelodnevni boravak do 15h) – u cijenu je uključeno korištenje svih planiranih sportskih sadržaja, materijali za kreativne radionice te obroci.Prijava je moguća i to putem obrasca:Dodatne informacije o programu moguće je dobiti na broj(Viber, WhatsApp, sms).