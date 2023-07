AK Slavonija Žito

Prvenstvu Balkana u Kraljevu

Ivan Horvat

b

r

o

n

c

u

5.20 metara

Imao sam dosta problema s ramenom, već na prethodnom natjecanju u Banskoj Bistrici. Tamo sam na neki način testirao svoje mogućnosti, rezultat pritom nije bio bajan, ali je rame izdržalo, pa sam mogao putovati i u Kraljevo. No, ne volim skakati u jutarnjim satima, nekako mi je teže tada uhvatiti pravi bioritam, a vidio sam da su takvih problema imali i mnogi drugi. Nedostajalo mi je svježine, bilo bi sve puno bolje da je termin bio popodnevni ili večernji. Taktički sam išao na visinu 5,35, računajući da će mi dobro doći dodatno vrijeme za rekuperaciju, uz dojam da sam kroz natjecanje izgledao sve bolje. Da sam to preskočio osvojio bih srebro, ali ipak nisam uspio. No, i s broncom moram biti zadovoljan, posebno jer je bila kvalitetna konkurencija

kompletnu situaciju

S obzirom na cijelu godinu i sve obveze koje sam imao, svakako bih sam sebi dao ocjenu – dobar. Ima tu još, naravno, prostora za napredak, ali moram uvažiti činjenicu da mi je već 30. godina na leđima, uz trenerski posao koji paralelno obavljam, obiteljske obveze i sve drugo. Bio bih bahat kada bih zaključio da sam razočaran ostvarenim. Ponovit ću, kada na Balkanijadi osvojiš medalju s rezultatom 5,20 to već dosta govori o uvjetima za skakanje. Dakle, trebalo se snaći što bolje i zato kažem da je za mene završilo zadovoljavajuće. Buđenje je bilo već prije 6 sati, pa onda 30-ak minuta vožnje do stadiona i brzinsko zagrijavanje, da bi jako rano krenulo samo natjecanje. Više nemam nastupa ove sezone, a i tijelo mi „govori“ da je vrijeme za odmor.

Ivana Paravca

Saru Aščić

8. mjesto

bez plasmana

9 medalja

Troje predstavnikanastupilo je proteklog vikenda na, u Republici Srbiji. Najviše uspjeha imao jekoji je osvojiou skoku s motkom, preskočivši visinu, rekao je Horvat.Ivan je realno sagledao, pa i sezonu koju je upravo završio. Kako sam kaže, nešto je moglo i bolje, ali u globalu je ispunio vlastita očekivanja.Imali su još dva predstavnika na Prvenstvu Balkana za seniore:u skoku s motkom iu skoku u vis. Klupska rekorderka Sara Aščić osvojila jes preskočenih 1,75m. Sara je pokušala napadati i sljedeću visinu (1,79m), ali ju ovog puta nije uspjela svladati. Nakon što je Ivan Paravac u Banskoj Bistrici preskočio 5,42, ovaj puta se nije uspio snaći u već opisanim uvjetima te je zapeo na početnoj visini i ostaoInače, Hrvatska je na ovom prvenstvu osvojila, od toga 2 zlatne, 3 srebrne i 4 brončane.