Ivan Radić

Riječkoj ulici

Drago mi je što smo danas ovdje u Donjem gradu, u Riječkoj ulici, koju smo kao što možete vidjeti, u potpunosti obnovili- kolnik, nogostup i prilaze. Vrijednost radova je oko 100 tisuća eura, a izvela ih je gradska tvrtka Unikom, kojoj se ovim putem i zahvaljujem

Do sada smo u Donjem gradu obnovili i Mostarsku ulicu. To je bila vrijednost nekih 132 tisuće eura, Cvjetkova ulica preko 300 tisuća eura, sanirali smo i Gupčevu ulicu. Do kraja kolovoza mislimo napraviti nogostup na Trgu bana Josipa Jelačića. Također, do rujna bi trebala biti gotova i rekonstrukcija prostorija gradske četvrti Donji grad, a ono što sa zadovoljstvom mogu najaviti da ćemo ove godine napraviti i moderno dječje igralište u Donjem gradu na Trgu bana Josipa Jelačića, slično kao ono na Sjenjaku, koje je uistinu dobro posjećeno, na zadovoljstvo i djece i roditelja. Također, na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća je predložena inicijativa za uređenje parka za pse ispod Kišpatićeve ulice, prema trećoj poddionici Promenade. Već je u tijeku nabava, tako da bi park mogao biti gotov za 2-3 tjedna.

Tihomir Florijančić.

Suradnja građana s jedne strane, Vijeća Gradske četvrti i Grada Osijeka, mogu reći da je uistinu izvrsna. Mi smo izabrani tu da osluškujemo ono što građani od nas traže i da postupamo na temelju toga. Riječka ulica bila je jedan od dugogodišnjih problema. koji smo nastojali riješiti u suradnji s Gradom Osijekom .

Žaneta Živković

Cesta je bila puna rupa, devastirana i ovo je prekrasno. Probuditi se ujutro, izići na ulicu i ugledati tako krasnu cestu, koja je stvarno lijepo rekonstruirana, uključujući i nogostup i sve.

“Prošle godine na dan gradske četvrti Donji grad otvorili smo treću poddionicu Promenade. Tijekom 2024. godine ćemo spojiti Promenadu, čime će se ostvariti stoljetni san Osječana, da će Gornji i Donji grad biti povezani Promenadom. To je zajednički projekt Hrvatskih voda i Grada Osijeka. Govorimo o vrijednosti investicije oko 13 milijuna eura. Osim u dječja igrališta i infrastrukturu, ulažemo i u sport, pa tako znate da ove godine donjogradska Olimpija, jedan od simbola Donjega Grada slavi 100 godina. Također, za njezinu stogodišnjicu obnovili smo Sportski centar Olimpija. Vrijednost izvedenih radova oko 50 tisuća eura. Planiramo i obnovu Osnovne škole Jagode Truhelke. Izradili smo projektnu dokumentaciju za proširenje 6 učionica, blagavaonice i kuhinje, a sve kako bi djeca imala jednosmjersku nastavu.

Tekst i foto: Grad Osijek

