Hrvatski nogomet ima vrlo visoki rejting, naravno prvenstveno zahvaljujući sjajnim rezultatima vaše reprezentacije. No, malo sam se upoznao i sa HNL-om i vidio da se tu igra jako dobar nogomet. To znači da je ovo i za mene lijepa prilika da se dokažem i ispunim i svoja i klupska očekivanja. Nestrpljivo sam čekao na dolazak, sada sam ovdje i nadam se kako ću brzo debitirati za Osijek. Želim potvrditi ono što su sportski direktor Kulešević i trener Tomas prepoznali u meni i zbog čega su me odlučili dovesti. Vjerujem da ću se brzo na sve priviknuti, a najvažnije je da od početka krenemo pobjeđivati

On ima 20 godina, a već je A reprezentativac i to sa statusom startera. To nas je zagolicalo, počeli smo ga intenzivnije pratiti i odlučili da bi ga bilo dobro dovesti. Sada je to posudba, s povoljnim uvjetima otkupa, tako da vjerujemo da će to za nas biti dobar posao. Mlad je, perspektivan, uz to još i ljevak, neupitno razvojan i perspektivan, vrlo i komunikativan, tako da vjerujem da će se odmah bez problema uklopiti u momčad. Više sam puta razgovarao s njim, imao je i nekoliko ponuda iz drugih zemalja, ali mu je Hrvatska jako privlačna i zbog velikih uspjeha naše reprezentacije, ali i zbog naše prekrasne Opus Arene. Posebno bih napomenuo da je Styopa pokazao veliku želju priključiti nam se što prije, no imali smo određenih poteškoća s dobivanjem vize, pa je sve potrajalo nešto duže. No, i to je sada iza nas

Reprezentativac Armenijenovi je igrač! Ovajrođen 17. veljače 2003., stigao je na posudbu do kraja sezone iz klubas mogućnosti otkupa njegova ugovora. Prošlu je sezonu bio posuđen, a svakako mu je najjača referenca da je do sada skupioza najbolju nacionalnu vrstu svoje države. Zanimljivo je istaknuti kako je Armenija u istojs Hrvatskom za plasman na Europsko prvenstvo 2024. godine, pa bi Styopa uskoro mogao zaigrati i protiv „Vatrenih“.Mkrtchyan je ljevak, visok 190 centimetara i odmah ulazi u konkurenciju za momčad, s pravom nastupa već u prvom ogledu sa Slaven Belupom. Dok je čekao vizu za Hrvatsku, samostalno je trenirao, a kada bi ga stručni stožer mogao uvrstiti u sastav, odlučit će, dakako,. Mladi Armenac odmah se priključio novim suigračima i samo nam je kratko poručio da jedva čeka zaigrati za Osijek., rekao je Mkrtchyan.Kulešević:Šef sportskog sektora u NK Osijek ne dvoji kako će ovo bitiza naš klub, respektirajući potencijal kojega Styopa ima., poručio je Ivica Kulešević.