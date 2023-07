Nogometaši Osijeka

novu stranicu

Slaven Belupo

Opus Areni

Stjepan Tomas

Vedran Jugović

Poseban je osjećaj biti na Opus Areni, igrati prvu utakmicu i za mene je što sam prvi trener na ovako prekrasnom stadionu

Gledajući od početka priprema do utakmice koja nas očekuje u subotu mislim da smo dobro isplanirali formu i da smo u dobrom stanju za prvu utakmicu protiv Slaven Belupa. Poslije četvrtog, petog kola vjerujem da ćemo biti u top formi, ali zadovoljan sam kako su igrači odgovorili na pripreme, kako su trenirali i ponašali ste tako da sam siguran da smo spremni za ovu prvu utakmicu.

Dobra atmosfera i momčad

Zadovoljan sam s obranom. Nedostaje nam Renan Guedes, ali imamo Gržana i Omerovića koji mogu pokriti tu poziciju. Barišić i Evangelou su tu, stigao je Styopa, Drambaiev je na lijevome boku. Dečki su odradili sve što treba i vjerujem da s obranom neće biti problema. Od ostalih igrača Pušić je provjereni igrač koji će nam donijeti novu dimenziju i kvalitetu podići na višu razinu. I dečki koji su se vratili s posudbe su opravdali očekivanja, tako da imamo dobru atmosferu i dobru momčad.



Siguran sam da s ovom momčadi možemo pomrsiti račune onima koji pretendiraju na vrh. Od prvog dana smo fokusirani samo na to i ovaj Osijek će biti ravnopravan klubovima u vrhu HNL-a.

Osvojiti bodove

Slaven Belupo

Očekujemo jedan novi Slaven Belupo, agresivan, koji igra napadački nogomet. Poznajem njihovog trenera, donio je jednu novu energiju. Momčad su koju svakako treba respektirati, imaju dobre pojedince, a mi moramo biti fokusirani od prve minute i tražiti pobjedu. Slaven Belupo će igrati agresivno i izaći visoko, ali pripremili smo se na to i siguran sam da ćemo uz dobru predstavu osvojiti tri boda

Podrška navijača

Vedran Jugović

Nadam se da ćemo otvoriti sezonu na dobar način, da će ovo biti jedno novo poglavlje za sve nas i da ćemo uz veliku podršku navijača proživjeti jedan veliki dan za NK Osijek

Navijači nikad nisu zakazali

Pritisak je sastavni dio nogometnog života, što je veći pritisak znači da imaš veće ciljeve i ambicije. Mislim da mi svi skupa u Osijeku to želimo, to nam je glavni cilj, moramo se znati nositi s tim pritiskom i pretvoriti ga u motivaciju. Naši navijači u ovakvim navijačima nisu nikad zakazali, uz ovakvu akustiku i sve popratne sadržaje na ovom stadionu mislim da će ovo biti jedna drugačija razina u odnosu na ono što je bilo do sada. Imamo kvalitetan kadar, kvalitetno smo i radili, fizički smo spremni kao rijetko do sada i možemo pomrsiti račune svima, a cilj je što druže se zadržati na sva tri fronta

Tekst i foto: NK Osijek

u subotu 22. srpnja od 21 sat okrećuu klupskoj povijesti budući da ćeu 1. kolu SuperSport HNL-a ugostiti na novom stadionu. Premijernu utakmicu nove sezone najavili su treneri veznjak, rekao je Tomas koji se osvrnuo i na stanje u momčadi uoči prvenstvene premijere.Najviše promjena Bijelo-plavi su doživjeli u zadnjoj liniji.Kada je riječ o ambicijama u nadolazećoj sezoni Tomas ima jasan pogled.Trener Osijeka osvrnuo se i na, rekao je Tomas.Iz kuta momčadi utakmicu je najaviokoji će kao kapetan povesti momčad na premijeru na Opus Areni., rekao je Jugović.Premijera na novom stadionu nosi i određena očekivanja, ali…, zaključio je Vedran Jugović.