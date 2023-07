novu promjenu vremena

djelomice sunčano

nestabilno

pljuskovi i grmljavina

izraženi

grmljavinsko nevrijeme

jak i olujni vjetar

18°C

31°C

narančasto upozorenje

Moguće je grmljavinsko nevrijeme praćeno jakim vjetrom. Vjerojatnost grmljavine > 75 %



BUDITE SPREMNI na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu.

nestabilno vrijeme

pljuskove i grmljavinu

jak i olujan vjetar

19°C

28°C

narančasti meteoalarm

U noći i rano ujutro, te ponovno popodne moguće je grmljavinsko nevrijeme praćeno jakim vjetrom i obilnijom oborinom. Vjerojatnost grmljavine > 70 %



razvedravanje i smirivanje vremena

19°C

27°C

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Vikend donosiDanas će prevladavati, alivrijeme. Od sredine dana očekuju se. Pritom će pljuskovi lokalno biti, a moguće je iuz prolazno, osobito krajem dana.Jutarnja temperatura do, a dnevna doDHMZ je za danas 'upalio'koje se odnosi na grmljavinsko nevrijeme:I u subotu nas očekuje. Promjenjivo i nestabilno uz mjestimične, češće i izraženije u noći te ponovno poslijepodne. Lokalno se očekuje grmljavinsko nevrijeme uz. Jutarnja temperatura do, a dnevna doTakođer je i za sutra upaljen".Od nedjelje. Prevladavat će djelomice sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura do, a dnevna do