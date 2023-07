Organizacija glazbeno estradnih izvođača Hrvatske - OGI-HR

Zahvaljujem se ovim putem za organiziranje ove radionice, koja je nama glazbenicima (ili budućim glazbenicima) omogućila prije svega osnove, a kasnije i složenije tehnike snimanja , miksanja i masteriranja projekta. Svi mi, koji smo slušali radionicu, usvojili smo znanje da danas znamo znatno više nego što smo ranije naučili.



S mojeg gledišta mogu reći da mi se unazad godinu dvije, od kad sam zakoračio u glazbenu produkciju, počelo nizati mnoštvo nedovršenih projekata. Jedan razlog tome je bio to da sam imao previše ideja i inspiracije pa sam svaki put krenuo u novi projekt, a drugi razlog je taj da nisam znao kako dalje, iliti završiti projekt. Iz tog razloga mi je ponajviše značilo slušanje u miksanju i masteringu da svi moji projekti dođu do kraja.



Moram napomenuti kako zbog aktivne zdravstvene situacije u zadnjih nekoliko mjeseci (Crohnova bolest) nisam bio toliko prisutan i aktivan, no kad sam ulovio energije i volje, i dalje sam marljivo radio, pa sam ove godine također upisao studij glazbe i medija na Sveučilištu Sjever u Varaždinu, gdje ću još više usavršiti svoje znanje da bi jednoga dana u skoroj budućnosti bio nezavisni profesionalni glazbenik.



Hvala predavaču gospodinu Igoru, koji je bio predan od samog početka, te je na zabavan i šaljiv način svaki tjedan prenosio svoje znanje na nas da bi mi mogli biti više kreativni i učinkovitiji.



Nadalje ću slati svoje materijale te se veselim potvrdi koja će krasiti zid u mojem studiju. Vidimo se sutra na završnoj konferenciji.



Antonio Hranić

u utorak 18.7. u 18:30 održala jeprojektau partnerstvu sa. Konferencija se održala online putem Zoom-a.Voditelj projektaje poveo uvodnu riječ o samom projektu i načinima financiranja nakon čega je potpredsjednik udruge OGI-HR (ORGANIZACIJA GLAZBENO-ESTRADNIH IZVOĐAČA HRVATSKE)predstavio samu udrugu. Predana je riječ voditeljima radionicaod kojih su svi zadovoljni načinom provedbe i rezultatima koji su postignuti. Obratili su se i voditeljica marketinga, koja je pričala o načinima promocije ikoji je bio zadužen za kreiranje i održavanje web stranice. Na kraju su se obratili i sami polaznici te pohvalili ovaj jedinstveni projekt koji im je omogućio besplatnu dodatnu edukaciju.Koliko su polaznici zadovoljni govori i jedan od mnogih primljenih osvrta:S obzirom na uspješnost ovog projekta možemo očekivati i nove slične pothvate udruge OGI-HR, kako ništa ne bi propustili zapratite Facebook stranicu OGI HR Organizacija Glazbeno estradnih Izvođača Hrvatske.Podsjećamo kako je korisnicima kroz projekt omogućenou 3 skupine radionica koje su se održale online za polaznike u dobi od 18 do 25 godina. Radionice su započele u listopadu prošle godine, na njih se prijavilo 150 korisnika od kojih je 100 zadovoljilo uvjete za dobivanje potvrde o sudjelovanju.1. Tradicionalni slavonski instrumenti - cjelokupna povijest tradicionalne tamburaške glazbe, osnove sviranja, reprodukcija i stvaranje glazbenih djela te usvajanje tradicionalne kulturne vrijednosti svoje životne sredine.2. Temeljna glazbena kultura, solfeggio i teorije glazbe - temeljno znanje o notama, harmoniji, tehnikama disanja, tehnikama korištenja i primjene glazbenih intervala, osnovama glazbene povijesti koje će im uvelike olakšati bavljenje bilo kojom glazbenom aktivnošću.3. Radionica suvremene tehnologije za stvaranje i produkciju glazbe - najnovije tehnologije u glazbenoj produkciji, nastajanje pjesme, stvaranje aranžmana, produkcija raznih instrumenata, ali i ljudskog glasa, korištenje različitih vrsta software-a i tehnologije koja se koristi u današnjoj glazbi i glazbi sutrašnjice.Cilj projekta bio je unapređenje života mladih, poticanje socijalne uključenosti i aktivnog stvaralaštva te razvijanje kroz organiziranje online kulturno-umjetničkih glazbenih događanja i edukacijskih sadržaja u kojima korisnici aktivno sudjeluju i razvijaju socijalne i kreativne vještine.Projekt Online glazbeni centar kreativnih edukacijskih kulturno-umjetničkih radionica sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, u sklopu operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020. Ukupna vrijednost projekta je 356.300,00 kn, od čega Europska unija sufinancira bespovratna sredstva u iznosu od 302.855,00. Projekt traje od 29.07. 2022. do 29.07. 2023 godine.