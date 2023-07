petak 21. srpnja 2023.

isplata jednokratnog novčanog primanja

49 241 korisnik

.631.420,00 eura

7 997 korisnika

260 eura

160 eura

1.279.520,00 eura

8 208 korisnika

od 260,01 do 330 eura

120 eura

984.960,00 eura

19 239 korisnika

od 330,01 do 470 eura

80 eura

1.539.120,00 eura

13 797 korisnika

od 470,01 do 610 eura

60 eura

827.820,00 eura

303.466.759,45 eura

Foto: Osijek031.com/Arhiv

počinje(JNP) radi ublažavanja posljedica rasta troškova života korisnicima mirovine.JNP dobit ćemirovine s inozemnim elementom, a za ovu isplatu osigurano je 4iz Državnog proračuna.- Zamirovine koji primaju mirovinu u iznosu doisplatit će sejednokratno, i za to je osigurano- zamirovine koji primaju mirovinu u iznosuisplatit će sejednokratno, i za to je osigurano- zamirovine koji primaju mirovinu u iznosuisplatit će sejednokratno, i za to je osigurano, a- zas mirovinomjednokratno će se isplatiti, i za to je osiguranoiz državnog proračuna.Jednokratno novčano primanje korisnicima mirovina do sada je isplaćeno u ukupnom iznosu od