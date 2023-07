Orkestar Hrvoja Harkanovca

25-godišnjeg glazbenika Hrvoja Harkanovca

priznati glazbenik i vođa orkestra

Status

3 godine

Brazilu, Francuskoj, Bugarskoj, Grčkoj i Kini

Miroslava Škore, Šime Jovanovca, Blanke Došen, Krunoslava Kiće Slabinca

festivalima i natjecanjima

Tamburica FEST

Matko Juriša

Sebastijan Kovačević

Hrvoje Harkanovac

Starčevačka tamburica 2022.

Hankom Paldum, Snežanom Đurišić i Naumom Petreskim

Luka Senčić i Karlo Lukačević.

Hrvoje i Dario Harkanovac

osnovan je 2022. godine pod vodstvom. Najstariji izvođač je 29 godina, a svih 7 članova imaju renomiranu reputaciju u glazbenom svijetu.Hrvoje je, sada većs međunarodnim iskustvom i širokim spektrom znanja koja mu pomažu da svoj orkestar dovede do najviše moguće razine u različitim žanrovima glazbe.Harkanovac nosi titulu '''' za najboljeg instrumentalista, a svirati je počeo sa samo. Do sada je vodio orkestar na turneje po, a redovan je suradnik glazbenicima poputOrkestar od svog početka nastupa isključivo na- na domaćim i međunarodnim pozornicama te surađuje s renomiranim solistima i glazbenicima.Prvim javnim nastupom na festivaluprobili su led i već tada ušli u svijet profesionalaca osvojivši nekoliko nagrada. Osim za najbolji orkestar festivala, nagrade su osvojili(najbolji berdaš i vokalni solist),(najbolji basprimaš) i(najbolji primaš).Mnogobrojne nagrade osvojili su i na festivalu '''', a zbog svoje uspješnosti i profesionalnosti vrlo brzo im se otvorila prilika za suradnju sPjesmu ''Zbogom'' predstavili su na festivalu Zlatni glas Zlatne doline koja ih je dovela do pobjede 48. izdanja.Autori pjesme su jedan od članova orkestra –Glazbeni aranžman –Pjesmu možete poslušati ovdje