370 plivača i plivačica

Buga Vukić

najuspješnija predstavnica

zlato

Ivor Gaće najuspješniji

broncu

oborili svoje rekorde

Buga Vukić

Ivor Gaće

Buga Vukić

Ivor Gaće

Lucas Peterko

Buga Vukić

Lucas Peterko, junior

Josip Kovačević, junior

Ivor Gaće, mlađi junior

Sara Filipović, juniorka

Ana Filipović, juniorka

Lucija Horvat, mlađa juniorka

Buga Vukić, mlađa juniorka

Lucas Peterko, Buga Vukić, Josip Kovačević, Sara Filipović

Ana Filipović, Lucija Horvat, Sara Filipović

Sara Filipović, Buga Vukić, Lucija Horvat, Ana Filipović

Tekst i foto: PK Osijek

Sudjelovalo je ukupnoiz 39 klubova. Predstavnika plivačkog kluba Osijek bilo 7. Natjecanje je bilo vrlo uspješno za plivače i plivačice.kaoje osvojila u disciplini 100 prsnou juniorskoj i srebro u mlađe juniorskoj konkurenciji, dok jeplivač osvojiona 50 leptir u mlađim juniorima.Plivači suu 15 od 20 individualnih nastupa. Postignuto je 4 novih klupskih rekorda, a rušili su ihna 100 prsno - kadetski i mlađe juniorski te na 200 prsno kadetski, dok jepostavio novi mlađe juniorski rekord na 50 leptir.Plasmane među 8 u kategoriji su izborili100 prsno 1. i 2. mjesto (ML.JUN i JUN), 200 prsno 5. mjesto (ML.JUN),3.mjesto na 50 leptir (ML.JUN),6. mjesto na 100 leptir i 8.mjesto na 50 leptir (JUN).je plasmanom na 1.mjesto u disciplini 100 prsno među juniorkama izborila 5. kategoriju HOO-a.50 leptir 26,50 kvalifikacije, 26,13 B Finale (619 bodova) OR 8.mjesto100 leptir 59,34 kvalifikacije (580) OR, B Finale 59,57 6.mjesto50 slobodno 25,22 (569) OR100 slobodno 54,69 (631) OR, B Finale odjava zbog temperature50 leptir 26,99 (561 bod), OR50 slobodno 25,74 (536)100 slobodno 55,76 (595) OR200 slobodno 2:03,95 (557)50 leptir, 26,68 kvalifikacije 3.mjesto, 26,38 B Finale (601 bod) OR, KR mlađe juniorski50 i 100 slobodno, 100 leptir odjava zbog temperature50 leptir 32,24 (435 bodova)50 slobodno 29,24 (530)50 leđno 32,79 kvalifikacije, B finale 32,37 (579) 9.mjesto OR100 leđno 1:11,18 (529) kvalifikacije, B Finale 1:11,45, 1:11,12 u štafeti OR100 slobodno 1:02,96 (554) OR50 prsno 38,16 (457 bodova) OR50 slobodno 29,32 (526)100 štafeta, 1:04,47 OR100 prsno 1:26,06 (413)50 leptir 32,07 (442 boda), OR100 prsno 1:15,80 kvalifikacije 2.mjesto mlađe juniorke, A Finale 1:15,12 1.mjesto juniorke (622) OR, KR kadetski i mlađe juniorski.200 prsno 2:50,72 (541) OR, KR kadetski, B finale 2:57,454x100 mješovito mixed, juniori8.mjesto 4:22,91 () 574b4x100 slobodno juniorke10.mjesto 4:20,15 () 526b4x100 mješovito juniorke10.mjesto 4:49,01 () 506bOR-osobni rekordKR-klupski rekord